Calcio. Pienone al Picasso per Q&V - Savona: "Una grande domenica di tifo, complimenti a entrambe le tifoserie"

C'è stato solo il rammarico sportivo per non aver raccolto punti, ma in casa del Quiliano & Valleggia la delusione è stata ampiamente lenita grazie allo spettacolo di pubblico che ha offerto lo stadio "Picasso".

La capienza dell'impianto, dopo l'abolizione delle restrizioni pandemiche, è tornata infatti a pieno regime

"Picasso sold out, spalti pieni e due tifoserie organizzate che hanno dato spettacolo con il loro tifo. Un tifo corretto - ha dichiarato il club sul proprio profilo social - colorato e bello da vedere da parte dei Boys del Q&V e dei gruppi organizzati del Savona. A entrambe le tifoserie vanno i nostri complimenti e il nostro ringraziamento".

Sulla stessa linea d'onda anche il presidente della Polisportiva, Aureliano Pastorelli:

"Domenica sono stato orgoglioso di rappresentare lo sport quilianese. Abbiamo assistito a una partita tirata, con i giocatori del Savona applauditi anche dai tifosi del Quiliano & Valleggia. Dopo tante chiacchiere è stato giusto sottolineare una bella domenica di calcio e di tifo".