Volley, Under 13. L'Albenga Volley conquista un'altra finale territoriale

Con un match senza storia l’Albenga Volley si prende le finali territoriali anche nel campionato Under 13. La squadra guidata da coach Pezzillo supera agevolmente il VBC Savona, formazione quarta classificata del girone A, con un netto 3 a 0.

Un incontro che dà modo di far girare le ragazze, che rispondono tutte presente all’appello pronte e cariche per l’atto finale del campionato che si terrà al PalaLeca il prossimo 2 giugno. Un’altra occasione per rendere ancora più magnifica una stagione fantastica per i colori biancoblù.

ALBENGA VOLLEY – VBC SAVONA 3-0 (25-5 / 25-9 / 25-14)