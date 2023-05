Pallanuoto, Serie A1. Playoff 5°/6° posto, la BPER Rari Nantes Savona sfida il Trieste per gara 2

Dopo la sconfitta subìta in trasferta (clicca QUI ), la BPER Rari Nantes Savona torna in vasca per sfidare in gara 2 Trieste, nel match valido per allungare la serie e provare a continuare a coltivare il sogno della qualificazione in Len Euro Cup.

Nel primo match i triestini si sono imposti con il punteggio di 11-9, nonostante Savona avesse approcciato bene la sfida andando avanti nel primo quarto per 2-4. Poi la rimonta di Trieste che ha sancito la sconfitta biancorossa.

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Alessandro Severo di Roma e Bruno Navarra di Roma. Il Delegato Fin sarà Gianfranco Tedeschi di Genova.

Sono a disposizione i biglietti al costo di euro 8,00. L’ingresso per ragazze e ragazzi fino ai 16 anni è gratis.