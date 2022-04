Calcio. Arriva anche sui campi dilettantistici liguri la campagna anti razzismo "Uniti dagli stessi colori"

Appuntamento il prossimo week end sui campi della LND per la nuova campagna della FIGC, che per la prima volta vede tutto il mondo del calcio italiano unito in un fronte comune contro la discriminazione. L'obiettivo è diffondere un messaggio forte e univoco attraverso le piattaforme web e social della Federazione e dei principali stakeholder del movimento calcistico: Leghe (Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro e Lega Nazionale Dilettanti), Componenti Tecniche (Assocalciatori e Associazione Italiana Allenatori di Calcio), Associazione Italiana Arbitri, Settori (Settore Giovanile e Scolastico e Settore Tecnico) e Divisioni (Divisione Calcio Femminile e Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale).





Il progetto vede come partner istituzionale UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) ed è stato realizzato con il contributo UEFA HatTrick FSR (Football and Social Responsibility). La campagna, lanciata in occasione della semifinale del play off mondiale tra Italia e Macedonia del Nord disputata lo scorso 24 marzo allo stadio 'Renzo Barbera' di Palermo, verrà rilanciata nel fine settimana non solo nella LND, ma anche sui campi di Serie A, Serie B e Serie C.





Per la Lega Nazionale Dilettanti, in occasione della diretta di Sanremese-Varese (Serie D, girone A) in programma domenica 10 aprile e trasmessa da Sportitalia, le squadre faranno il loro ingresso con lo striscione ufficiale della campagna #UNITIDAGLISTESSICOLORI. Su tutti gli altri campi, nelle giornate del 9 e 10 aprile e senza distinzione di categoria, verrà veicolato un messaggio (clicca QUI per scaricare) dedicato alla campagna, prima dell’inizio delle gare.

"Il calcio italiano dice no alla discriminazione - dichiara il presidente della FIGC Gabriele Gravina - e lo fa con una voce unica, mettendo in campo la sua forza comunicativa e l'impatto di un'immagine visiva molto chiara: siamo uguali nelle nostre diversità! Il coinvolgimento di tutte le componenti del nostro sistema, che ringrazio, dimostra la grande sensibilità del mondo del calcio, convinto, a ragione, del successo finale nell'indispensabile partita contro ogni forma di razzismo".

“Ci vuole unità d’intenti per affrontare battaglie culturali di simile importanza - ha aggiunto il presidente della LND Giancarlo Abete - E il calcio dilettantistico può svolgere un ruolo prezioso in questo gioco di squadra, grazie alla sua capacità di rivolgersi ad un pubblico estremamente ampio, raggiungendo in modo capillare la quasi totalità delle comunità locali, anche le più piccole e le più remote”.





Attraverso l'utilizzo della quadricromia dei colori CMYK (ciano, magenta, giallo e nero) il concept #UnitiDagliStessiColori, ideato dall'agenzia Independent Ideas (Publicis Groupe), racconta le diverse etnie da un nuovo punto di vista, originale e inaspettato: contro le logiche irrazionali della discriminazione, la campagna si avvale dei colori primari dimostrando come ogni tipo di pelle abbia la stessa origine e, di fatto, sia la combinazione degli stessi colori.

La campagna è parte integrante del Piano Antidiscriminazione FIGC, lanciato lo scorso gennaio, che ha visto l'istituzione del primo Tavolo di Lavoro contro la Discriminazione con la partecipazione di UNAR e di tutti i principali stakeholder del sistema calcio italiano: Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro, Lega Nazionale Dilettanti, Associazione Italiana Calciatori Associazione Italiana Allenatori di Calcio, Associazione Italiana Arbitri, Settore Giovanile e Scolastico, Settore Tecnico, Divisione Calcio Femminile e Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale. Il progetto nasce dalla volontà della Federazione di dare un segnale forte, coerente e coeso per combattere la discriminazione e promuovere l'inclusione grazie all'attivazione di tutti gli attori chiave del calcio italiano. Il Piano si compone di diverse iniziative che saranno realizzate nei prossimi mesi grazie al fondamentale impegno di tutti gli attori coinvolti.

Testimonial della campagna

• Joaquin CORREA (Lega Serie A - FC Internazionale Milano)

• José MACHĺN (Lega Serie B - AC Monza)

• Mohammed Amine CHAKIR (Lega Pro - AC Renate)

• Alessia GRONI (Lega Nazionale Dilettanti - Pavia Academy 1911 Calcio Femminile)

• Maurizio MARIANI (Associazione Italiana Arbitri - Arbitro Internazionale)

• Alberto GILARDINO (Associazione Italiana Allenatori di Calcio - ACN SIENA 1904)

• Sara GAMA (Associazione Italiana Calciatori - Vice Presidente AIC)

• Gianluca ZAMBROTTA (Settore Tecnico - Vice Presidente)

• Sofia VERRINI ed Elia BENEDETTI (Settore Giovanile e Scolastico)

• Monica Tatiana PINILLA MARTINEZ (Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale - SSD

Minerva per Tukiki)

• Mana MIHASHI (Calcio Divisione Femminile - U.S. Sassuolo).