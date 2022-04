Calcio, Promozione. Finale di stagione in crescendo per il Ceriale, Buonocore: "Io qui sono a casa, mi piacerebbe restare"

Secondo successo consecutivo per il Ceriale, che tra le mura amiche batte 3 a 1 il quotato Vallescrivia. Un’altra buona prova per la squadra di Biolzi, che prova a concludere in crescendo questo campionato di Promozione. Tra i più propositivi il classe 2001 Alessandro Buonocore, che ha così parlato della sfida con la formazione genovese:

“Abbiamo oramai poco da chiedere a questo campionato, ma nonostante questo diamo sempre il massimo per vincere. Siamo entrati in campo spensierati, con molti giovani in campo, e abbiamo fatto una bella partita. Non siamo partiti benissimo quest'anno, ma pian piano siamo cresciuti. Nonostante l’età media molto bassa penso che questa squadra sia molto forte. Nel corso della stagione abbiamo preso coraggio e fiducia, cose che all’ inizio mancavano proprio per un fatto dell’età.”

Un percorso quello con i biancoazzurri che potrebbe andare avanti per il centrocampista: “Io qui sono a casa, mi trovo davvero bene e c'è un ambiente fantastico, mi piacerebbe restare. Le cose si fanno però sempre in due, quindi poi vedremo cosa accadrà. La squadra ha ancora molti margini di miglioramento, ma c'è una base solida da cui partire. Con i giusti accorgimenti l'anno prossimo possiamo levarci qualche bella soddisfazione.”