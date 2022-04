Giudice Sportivo, Seconda Categoria: le sanzioni nei gironi A, B e C

GARE DEL CAMPIONATO

SECONDA CATEGORIA SAVONA

GARE DEL 3/ 4/2022





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 50,00

QUILIANO&VALLEGGIA

Per distinta compilata in modo irregolare.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

ABATE FABIO (PLODIO 1997)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SULCA JORDY (MURIALDO)

ROSSIGNOLO FRANCO (SAN FRANCESCO LOANO)

CALABRIA MICHAEL (SANTA CECILIA)

CALLANDRONE MATTIA (SASSELLO)

INTILI ANDREA (SPOTORNESE CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

RIZQY KARIM (MURIALDO)

SHQAU OLSI (PALLARE CALCIO)

LANTERI GIACOMO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

PANARO ALESSANDRO (WHITE RABBIT UNITED SSDRL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ODELLA MARCO (MURIALDO)

BISIO ALESSIO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

ILLIANO DANIELE (SAN FRANCESCO LOANO)

INSOLITO FRANCESCO (SAN FRANCESCO LOANO)

HASANI BRUNO (SANTA CECILIA)

CIMOLATO MATTIA (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

STEGARU RAZVAN IONUT (BORGIO VEREZZI)

AMMONIZIONE (III INFR)

GHIRARDO ANDREA (CISANO)

PONTOGLIO STEFANO (MURIALDO)

BOUDALI ILYASS (PALLARE CALCIO)

DIAMANTI GIACOMO (PLODIO 1997)

SPINARDI LUCA (PLODIO 1997)

DI BARTOLO ENEA (QUILIANO&VALLEGGIA)

RAINERI DAVIDE (SASSELLO)

AMMONIZIONE (II INFR)

FADLAOUI OTMAN (ALBISSOLE 1909)

PORTA FEDERICO (ALBISSOLE 1909)

BASTONI FABIO (DEGO CALCIO)

GUASTAMACCHIA NICOLO (DEGO CALCIO)

GARRONE JACOPO (PLODIO 1997)

REMBADO STEFANO (SAN FRANCESCO LOANO)

BASSO LORENZO (SPOTORNESE CALCIO)

SCARAMELLI ANDREA (WHITE RABBIT UNITED SSDRL)

BONELLI FEDERICO (YEPP ALBENGA)

AMMONIZIONE (I INFR)

ODDONE CRISTIANO (MURIALDO)

MARCHISIO FABIO (PALLARE CALCIO)

COSTA ANDREA (PLODIO 1997)

MARIANI ANDREA (QUILIANO&VALLEGGIA)

SARRE LUKAS (ROCCHETTESE)

GAGGERO RICCARDO (SAN FRANCESCO LOANO)

PUPPO FEDERICO (SPOTORNESE CALCIO)

GUINDO BAKARY (YEPP ALBENGA)

GARE DEL CAMPIONATO

Seconda categoria Imperia

GARE DEL 03/04/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ERRICO PIERLUIGI (REAL SANTO STEFANO CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VECCHIE RICCARDO (REAL SANTO STEFANO CALCIO)

SOLOMCHENKO DENYS (SAN BARTOLOMEO CERVO)

CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DELOGU MARCO (REAL SANTO STEFANO CALCIO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

TRIMARCHI GIUSEPPE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

CAVALCANTE GIANLUCA (REAL SANTO STEFANO CALCIO)

BALLERINI DAVIDE (RIVA LIGURE)

DAMONTE FABIO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

RICCA CARLO (RIVA LIGURE)

SGAMBELLURI GIUSEPPE (SAN BARTOLOMEO CERVO)

AMMONIZIONE (I INFR)

AIELLO ANDREA (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

ERRICO PIERLUIGI (REAL SANTO STEFANO CALCIO)