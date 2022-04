Calcio, Prima Categoria. Sampierdarenese - Savona affidata a Di Maria di Chiavari, con lui l'unico successo contro una grande per gli Striscioni

E' stata resa nota stamane la designazione arbitrale del big match tra Sampierdarenese e Savona, in programma domani sera.

A dare il fischio d'inizio alle 20:30 e a dirigere la sfida che di fatto varrà il titolo del girone B di Prima Categoria sarà il signor Alessandro Di Maria della sezione di Chiavari.

Per Di Maria, fischietto che ha arbitrato anche diverse partite in Eccellenza e Promozione, non è il primo incrocio con gli Striscioni, dato che diresse alla terza giornata San Cipriano - Savona.

Finì 0-4, unico successo contro una big in campionato da parte biancoblu.

Un esito che Vittori e compagni si augurano possa venir ripetuto.