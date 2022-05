Calcio, Seconda Categoria. Stasera si chiude la stagione per Nolese e White Rabbit: alle 20 la semifinale di ritorno playout

In campo per l'onore.

Difficilmente infatti l'esito del playout di questa sera avrà effetti tangibili sulla squadra sconfitta.

L'istituzione della Terza Categoria appare infatti decisamente improbabile, ma non per questo Nolese o White Rabbit intenderanno tirare indietro la gamba nella semifinale di ritorno in programma questa sera a Voze.

Anzi, nessuna delle due contendenti vuole apparire retrocessa "virtuale", come testimoniato anche dai numerosi cartellini e dalle squalifiche comminate la scorsa settimana.

A dirigere la partita sarà il signor Bergonzi di Imperia, fischio d'inizio alle 20:00.