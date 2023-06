Calciomercato. Manuel Galiano lascia il Bragno: "Cerco nuovi stimoli e la squadra giusta per sentirmi importante"

Sono stimoli nuovi quelli che sta ricercando Manuel Galiano dopo l'annata vissuta con la maglia del Bragno.

Una stagione nei numeri complicata per il centravanti savonese, seppur alla fine sia stato centrato l'obiettivo fissato inizio stagione.

"L'aspetto fondamentale è stato questo: riuscire a portare il Bragno insieme ai miei compagni a disputare nuovamente un campionato in Promozione.

Personalmente - racconta Manuel - sia sotto il profilo delle presenza che delle reti realizzate non ho vissuto il mio campionato migliore. Con la società ci siamo confrontati e abbiamo deciso di comune accordo di intraprendere strade diverse.

Ci salutiamo senza alcun tipo di rancore, anzi, l'auspicio è che entrambi possiamo continuare a toglierci delle belle soddisfazioni.

I miei obiettivi? Trovare una squadra che possa riaccendere il mio entusiasmo. Ho voglia di far bene e di sentirmi protagonista. Pur avendo militato sempre in Promozione non ne faccio una questione di pura categoria: nel contesto giusto sarei disposto a misurarmi anche con la Prima".