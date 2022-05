Calcio, Priamar. Alessio Bresci non è più il tecnico rossoblu, le dimissioni sono già state comunicate

Come spesso avviene a pochi giorni dal termine dei campionati, tecnici e società iniziano a ratificare conferme e separazioni in vista della prossima stagione sportiva.

L'altro ieri, ad esempio, è stato mister Alessio Bresci a comunicare sui propri canali social l'intenzione di dimettersi dalla guida della Priamar.

Priorità alla famiglia e agli affetti, poi le curve della vita decideranno quando e come far rientrare l'ormai ex allenatore rossoblu nel mondo del calcio dilettantistico.

Un mondo che ha saputo apprezzare il percorso intrapreso dalla Priamar (tanto che qualche club aveva già allungato gli occhi sul suo giovane allenatore), capace di abbinare gioco, risultati e crescita dei giovani, fino a porre il punto esclamativo nella speciale serata del Ruffinengo, culminata con la vittoria a un soffio dallo scadere dei tempi supplementari contro la Spotornese.