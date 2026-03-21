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Calcio | 21 marzo 2026, 12:09

Calcio | Marcello Cottafava riparte dal Catania, l'ex tecnico del Vado sarà il vice di William Viali

Calcio | Marcello Cottafava riparte dal Catania, l'ex tecnico del Vado sarà il vice di William Viali

Marcello Cottafava torna in panchina, ma non con il ruolo di "capo allenatore".

L'ex mister del Vado sarà infatti il vice di William Viali, scelto dal Catania per risollevare le sorti degli etnei enl campionato di Serie C.

L'ufficialità è arrivata nelle scorse ore:

Catania Football Club comunica di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor William Viali, che ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2027.

Con Viali, approda in rossazzurro anche l’allenatore in seconda Marcello Cottafava.

Redazione

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