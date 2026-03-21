Calcio femminile | La nota del Vado: "Nadia Galliano resta al centro del nostro progetto sportivo"

Il comunicato della società rossoblu:

La società Vado F.C. 1913, congiuntamente al Vado FC Femminile, desidera precisare che 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐭𝐢 𝐧𝐞́ 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐢𝐧 𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐜𝐚𝐦𝐛𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐧𝐞𝐥𝐥’𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐕𝐚𝐝𝐨 𝐅.𝐂. 𝐅𝐞𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐥𝐞, diversamente da quanto riportato da una recente notizia diffusa da una testata giornalistica.

La società conferma piena fiducia nella guida tecnica di 𝐍𝐚𝐝𝐢𝐚 𝐆𝐚𝐥𝐥𝐢𝐚𝐧𝐨, il cui lavoro prosegue con continuità all’interno del progetto sportivo.

Cogliamo inoltre l’occasione per esprimere un sincero ringraziamento a 𝐆𝐚𝐛𝐫𝐢𝐞𝐥𝐞 𝐄𝐫𝐞𝐭𝐭𝐚 e 𝐑𝐚𝐟𝐟𝐚𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐅𝐫𝐚𝐜𝐜𝐡𝐢𝐚 per il contributo e il supporto costante offerti al percorso della squadra, così come all’amministrazione per la vicinanza e l’impegno dimostrati nel sostenere l’attività del Vado F.C. Femminile.

Qualora in futuro dovessero essere previste o valutate eventuali modifiche all’organigramma, queste verranno comunicate con la dovuta trasparenza, nei tempi opportuni e attraverso i canali ufficiali della società.