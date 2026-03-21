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Calcio | 21 marzo 2026, 12:35

Clacio | Seconda Categoria A. Albingaunia U21 - Carlins Boys vale il quarto posto, alle 19:00 l'anticipo al Riva

Clacio | Seconda Categoria A. Albingaunia U21 - Carlins Boys vale il quarto posto, alle 19:00 l'anticipo al Riva

La vittoria del campionato è ormai nelle mani dell'Argentina, ma le posizioni di alta classifica restano ancora tutte da decidere. In questo contesto, particolare attenzione va all’anticipo delle 19:00 tra Albingaunia e Carlin's Boys.

I matuziani occupano attualmente il quarto posto, con soli due punti di vantaggio sugli ingauni. Una vittoria dei bianconeri potrebbe quindi permettere all’Under 21 di agganciare e superare i rivali di giornata, rendendo la sfida ancora più intensa e determinante.

A dirigere l’incontro sarà il signor Calò, della sezione di Albenga.

Redazione

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