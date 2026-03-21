Clacio | Seconda Categoria A. Albingaunia U21 - Carlins Boys vale il quarto posto, alle 19:00 l'anticipo al Riva

La vittoria del campionato è ormai nelle mani dell'Argentina, ma le posizioni di alta classifica restano ancora tutte da decidere. In questo contesto, particolare attenzione va all’anticipo delle 19:00 tra Albingaunia e Carlin's Boys.
I matuziani occupano attualmente il quarto posto, con soli due punti di vantaggio sugli ingauni. Una vittoria dei bianconeri potrebbe quindi permettere all’Under 21 di agganciare e superare i rivali di giornata, rendendo la sfida ancora più intensa e determinante.
A dirigere l’incontro sarà il signor Calò, della sezione di Albenga.