Calcio | Albingaunia. Col Dego è arrivata la reazione, mister Poggi: "Abbiamo sbagliato una sola partita. Le critiche? Ho le spalle larghe..."

Non è stato un inizio di 2026 facile per l'Albingaunia, dopo un entusiasmante girone di andata. Forse anche troppo, paragonando i bianconeri rispetto ai top team del girone, tanto da creare in qualche tifoso un pizzico di malcontento dopo la sconfitta contro la Golfodianese. La reazione contro il Dego è stata però importante e rappresenta il segnale migliore in vista del finale di stagione. Ecco il punto del tecnico Daniele Poggi.



Mister, si torna a vincere con un secco 2-0 sul Dego. Quanto pesa questo successo dopo un periodo non semplice?

"E' importante soprattutto per il morale. I risultati degli ultimi due mesi non hanno coinciso con quello che abbiamo effettivamente portato in campo. L'unica partita che abbiamo veramente sbagliato è stata quella contro la Golfodianese, il nostro unico vero passo falso di inizio anno. Per il resto, credo che dopo la sfida con il Ventimiglia ci sia girato tutto male: siamo usciti dal campo con niente in mano rispetto a quello che avevamo prodotto. Ma i ragazzi hanno capito che qualcosa non andava e si sono messi a testa bassa per portare avanti il lavoro iniziato ad agosto. Oggi devo fare loro i complimenti."



Nelle ultime settimane non sono mancate le critiche dei tifosi, rivolte sia alla squadra che a lei. Come ha gestito questa pressione? "Io ho le spalle larghe, fa parte del ruolo. Sta a noi prendere le critiche nella maniera giusta e trasformarle in stimolo. Abbiamo capito tutti il momento di difficoltà, ma non si può assolutamente recriminare sull'impegno dei ragazzi. Nei momenti bui bisogna essere lucidi, isolarsi e continuare a lavorare, e noi lo abbiamo fatto."



Quale obiettivo potete porvi da qui alla fine, anche per parametrare la bontà della vostra stagione=

"Il nostro obiettivo era ed è entrare tra le prime cinque. Siamo stati bravi noi, arrivati quasi a febbraio, a rimanere lì in alto e per un attimo ci siamo pure permessi di pensare di essere competitivi per qualcosa di più. Ma bisogna essere realisti: squadre come la Virtus Sanremese e il Ventimiglia sono costruite in maniera molto diversa rispetto a noi, sia per valori tecnici assoluti che per esperienza."



Siamo alla vigilia della sfida contro l'Altarese. Come sta la squadra a livello di infortuni e squalifiche?

"Purtroppo non avremo a disposizione Buttu e Plando, reduce dalla rottura del piede. A parte loro due, il resto del gruppo è tutto a disposizione e pronto per la gara di domenica."