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Calcio | 21 marzo 2026, 11:50

Calcio | Prima Categoria B. Pokerissimo di gare nel sabato, match da non fallire per la Virtus Don Bosco

Calcio | Prima Categoria B. Pokerissimo di gare nel sabato, match da non fallire per la Virtus Don Bosco

Saranno cinque gli incontri in programma questo pomeriggio, validi per la 24ª giornata del girone B di Prima Categoria.

L’unica formazione savonese impegnata sarà la Virtus Don Bosco, attesa sul campo dell’Audace Campomorone nel posticipo delle 16:30. Per i varazzini sarà fondamentale conquistare l’intera posta in palio contro l’ultima della classe, con l’obiettivo di agganciare temporaneamente Pegliese e Veloce, in attesa dei risultati di domani.

Il programma si aprirà alle 14:30 con le sfide tra Bolzanetese e Valsecca, Rabona Via dell’Acciaio contro Rossiglionese e Voltri 87 opposto allo Sciarbo & Cogo.

Alle 15:00 spazio anche a Multedo-Old Boys, con i padroni di casa che proveranno a portarsi avanti sulla Campese, in vista del big match di domani che vedrà i verdi affrontare la capolista Olimpic.

Nel palinsesto domenicale spicca infine il derby tra Veloce e Speranza.

Redazione

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