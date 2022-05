Calcio, Eccellenza. Il CR Liguria emette i verdetti per promozioni e retrocessioni. Il Busalla tifa Vado per mantenere la categoria

E' stato ratificato nella giornata di ieri il quadro per il Comitato Regionale Ligure relativo al massimo campionato regionale.

Nessuna novità si sorta rispetto a quanto già raccontato.

Resta solo in stand by la salvezza del Busalla, in attesa del mantenimento della categoria del Vado. Infatti se i rossoblu dovessero andare ai playout, anche la permanenza in Eccellenza del Busalla diventerebbe a rischio.

Per il Pietra Ligure, invece, resta aperta la porta salvezza grazie al Taggia, impegnato negli spareggi nazionali.

Ecco quanto comunicato dal CR:

Al termine del Campionato di Eccellenza e dei relativi play out della stagione sportiva 2021/2022, viene determinato quanto segue:

Girone “A”: ALASSIO FOOTBALL CLUB – Vedi provvedimenti di cui al C.U. 67 del 17.02.2022

Girone “B”: MOLASSANA BOERO A.S.D. – Retrocede al Campionato di Promozione

Play Out:

CADIMARE CALCIO – ultima classificata

Retrocede al Campionato di Promozione

OSPEDALETTI CALCIO – penultima classificata

Retrocede al Campionato di Promozione

VARAZZE 1912 DON BOSCO – terzultima classificata

Retrocede al Campionato di Promozione

Il Comitato Regionale Liguria, inoltre:

dovendo definire un organico di n. 18 squadre per il Campionato Regionale di Eccellenza maschile della stagione sportiva 2022/2023 in relazione al quale erano stati redatti i meccanismi di promozione/retrocessione;

considerato che il Girone “A” del Campionato Nazionale di Serie “D” disputerà l’ultima giornata di gare il prossimo fine settimana;

visto l’inizio degli spareggi nazionali tra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza fissato per il prossimo 29.05.2022;

vista la situazione di classifica del suddetto Girone “A” del Campionato Nazionale di Serie “”D”;

determina quanto segue:

1. in caso di n. 02 retrocessioni dal Campionato Nazionale di Serie “D”,

retrocederanno al Campionato di Promozione 2022/2023 le Società

VENTIMIGLIACALCIO (quartultima classificata nel girone di play out) e PIETRA LIGURE 1956 (quintultima classificata nel girone di play out);

2. in caso di n. 02 retrocessioni dal Campionato Nazionale di Serie “D” e di promozione della Società Taggia a seguito di vittoria negli spareggi nazionali tra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza, retrocederà al Campionato di Promozione 2022/2023 la Società VENTIMIGLIACALCIO (quartultima classificata nel girone di play out);

3. in caso di n. 03 retrocessioni dal Campionato Nazionale di Serie “D”, retrocederanno al Campionato di Promozione 2022/2023 le Società VENTIMIGLIACALCIO (quartultima classificata nel girone di play out), e PIETRA LIGURE 1956 (quintultima classificata nel girone di play out) e BUSALLA CALCIO (sestultima classificata nel girone di play out);

4. in caso di n. 03 retrocessioni dal Campionato Nazionale di Serie “D” e di promozione della Società Taggia a seguito di vittoria negli spareggi nazionali tra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza, retrocederanno al Campionato di Promozione 2022/2023 le Società VENTIMIGLIACALCIO (quartultima classificata nel girone di play out) e PIETRA LIGURE 1956 (quintultima classificata nel girone di play out).