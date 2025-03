Football Americano. Pirates, missione vittoria in casa delle Aquile Ferrara

Seconda trasferta per i Pirates 1984 dopo le due gare interne che ben fanno sperare il front office ligure per il prosequio della season.

La vittoria contro i Marines e la bella prestazione contro i Giaguari, se pur non è servita a portare a casa una “W”, hanno completamente fatto dimenticare l’esordio di Firenze e lanciano i pirati in classifica, al terzo posto nel girone B.



Alle 14.30 con diretta live su FIDAF TV, i tanti “impact player” di coach Giuso Delalba cercheranno di portare a casa la seconda vittoria della stagione. Contro le Aquile Ferrara, squadra in ritardo come record (0-4) ma che ha ben figurato contro Guelfi e Marines. Al Mike Wyatt Field sicuramente la franchigia allenata da coach Shannon, per lui esperienza nel college football statunitense e nella ELF, troverà sicuramente le motivazioni giuste per togliere lo zero dalla casella delle vittorie. Da tenere sotto controllo sicuramente i top player ferraresi One Williams, arrivato dal primo draft della FIDAF, il QB Aaron Allen ed i giovani Jacopo Bindini e Filippo Franco, oltre all’esperienza portata a roster da Marco Taddia.



Tornando ai giocatori più in forma dei pirati ne troviamo sicuramente tanti sia in offense che in defense: Jordy Baidal, Fiammenghi Filippo (3 TD pass domenica), il nuovo devastante arrivo Vitor Festuccia e Giacomo Querzola “l’unstoppable”, faranno da cornice ad una O line che domenica scorsa contro Torino ha fatto vedere i muscoli e regalato secondi preziosi al proprio quarterback.



Per il “black wall” tutti abbiamo negli occhi le prestazioni maiuscole di Benedetti, Leidi e Bologna in secondaria mentre i vari Fleurissaint, Bruno e Galvagno partuglieranno, con il restante front seven pirata le incursioni su corsa delle aquile.



Grande spettacolo si prospetta a Ferrara, dove i padroni di casa vorranno cambiare rotta dopo un inizio in salita e i Pirates alla ricerca della consacrazione nel football americano che conta.