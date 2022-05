Calcio, Prima Categoria. Sorteggiato il calendario playoff, il Pontelungo in campo il 22 maggio

Modalità del 3° turno – Fase Regionale:

Date di svolgimento del 3° turno – Fase Regionale:

Prima giornata: 14/15 maggio

Seconda giornata: 21/22 maggio

Terza giornata: 28/29 maggio

Quarta giornata: 02 giugno

Quinta giornata: 04/05 giugno

Si ricorda che le gare verranno disputate nella giornata in cui la Società ospitante ha giocato le gare di campionato.

Come da Comunicato Ufficiale n. 87/2 del 10.05.2022, il giorno 12 maggio 2022, alle ore 11.00, presso la sede del Comitato Regionale Liguria, si è tenuto il sorteggio per determinare il calendario del girone unico da disputarsi con gare di sola andata.

L’esito del sorteggio è risultato essere il seguente:

1° Giornata:

Sporting Club Aurora 1975 – PSM Rapallo Sabato

14 maggio 2022, ore 18.00, Campo “H.C. Andersen” di Sestri Levante (GE)

San Quirico Burlando 1959 – Campese F.B.C.

Sabato 14 maggio 2022, ore 18.30, Campo “Grondona” di Genova (Pontedecimo)

Riposa: Pontelungo 1949

2° Giornata:

Campese F.B.C. – Pontelungo 1949

Domenica 22 maggio 2022, ore 15.00,

Campo “L. e P. Oliveri” di Campo Ligure (GE)

PSM Rapallo – San Quirico Burlando 1959

Domenica 22 maggio 2022, ore 10.30, Campo “U. Macera” di Rapallo (GE)

Riposa: Sporting Club Aurora 1975

3° Giornata:

San Quirico Burlando 1959 – Sporting Club Aurora 1975

Pontelungo 1949 – PSM Rapallo

Riposa: Campese F.B.C.

4° Giornata:

PSM Rapallo – Campese F.B.C.

Sporting Club Aurora 1975 – Pontelungo 1949

Riposa: San Quirico Burlando 1959

5° Giornata:

Pontelungo 1949 – San Quirico Burlando 1959

Campese F.B.C. – Sporting Club Aurora 1975

Riposa: PSM Rapallo

Al termine delle cinque giornate di gioco verrà stilata la classifica finale dei play off del Campionato di Prima Categoria 2021/2022; in caso di parità di punteggio tra due o più squadre al termine del girone, per determinare le posizioni in classifica si terrà conto, nell’ordine:

dei punti conseguiti negli scontri diretti tra le squadre interessate;

della differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti tra le squadre interessate;

della differenza tra reti segnate e subite nel corso del girone;

del maggior numero di reti segnate nel girone;

del sorteggio. La classifica finale così determinata sarà valida sia per il completamento degli organici al termine della stagione sportiva 2021/2022 che per gli eventuali reintegri (“ripescaggi”) successivi alla chiusura delle iscrizioni della stagione sportiva 2022/2023