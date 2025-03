Calcio, Prima Categoria. Sabato da salvezza nel Girone B, match da non sbagliare per Vadese e Spotornese

Sestultima giornata del girone B al via oggi pomeriggio con l'abituale gruppo di anticipi in terra genovese.



Una giornata fondamentale soprattutto in ottica salvezza,con la Vadese ospite della Rossiglionese e la Spotornese attesa dalla Bolzanetese.



In trasferta anche lo Speranza, tra le mura della Vecchiaudace: un'eventuale vittoria dei rossoverdi di Girgenti aiuterebbe non poco le altre savonesi.



A completare il programma Old Boys Rensen - Multedo.

Domani spazio alle big con Campese - Masone e il Savona ospite del Pegli Lido.