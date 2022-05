Giudice Sportivo, Promozione: le ultime sanzioni dalla regular season

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 8/ 5/2022





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 100,00

VOLTRESE VULTUR SSDARL

per la condotta dei propri sostenitori i quali per l'intera durata della gara utilizzavano materiale pirotecnico composto da fumogeni e petardi. Euro 75,00 LITTLE CLUB JAMES in quanto faceva prendere parte alla gara in qualità di medico sociale ad un soggetto non tesserato

DIRIGENTI AMMONIZIONE (I INFR)

CALZETTA LUCA (LITTLE CLUB JAMES)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MURTAS ANDREA (GOLIARDICAPOLIS 1993)

Al 45'+2' del st a palla lontana sferrava intenzionalmente un colpo a mano aperte nei confronti di un avversario, senza provocare conseguenze lesive.

GATTULLI GIANLUCA (PRAESE 1945) a gioco fermo, colpiva con un pestone la caviglia di giocatore della squadra avversaria, senza conseguenze lesive

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PALAGANO ANDREA (PRAESE 1945)

TONELLI RICCARDO (VALDIVARA 5 TERRE) ridotta per le scuse successive all'accaduto

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DAPRILE FABIO (BAIA ALASSIO CALCIO)

PIZZORNO DANILO (CELLE RIVIERA CALCIO)

BORTOLAI LUCA (VALLESCRIVIA 2018)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

ARENA LUIGI (CAMPOROSSO)

COGOZZO ALESSANDRO (REAL FIESCHI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

TUBINO MARCO (BRAGNO)

LUCIANI DAVIDE (LITTLE CLUB JAMES)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

CAPETTA ANTONIO (MAGRA AZZURRI)

VALLERGA DANIELE (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ODASSO JACOPO (BAIA ALASSIO CALCIO)

RAVERA PIETRO (BORZOLI)

MARINI GIACOMO (BRAGNO)

TONELLI GIACOMO (FORZA E CORAGGIO)

REZZANO PIETRO (LEVANTO CALCIO)

ROBOTTI GABRIELE (SERRA RICCO 1971)

COSENTINO PAOLO (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (XI INFR)

BATTAGLIA BUSACCA EDOARDO (SAMMARGHERITESE 1903)

EBAINETTI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)

PUCCI DANIELE (VALDIVARA 5 TERRE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

ROUICHED OMAR (COLLI ORTONOVO)

RASO ANDREA (PRAESE 1945)

SPALLAROSSA TOMMASO (PRAESE 1945)

AMMONIZIONE (VII INFR)

VOLPE MICHAEL (BORZOLI)

CARBONI ALESSIO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

APRILE MATTEO (SERRA RICCO 1971)

BELATTI FABIO (VALDIVARA 5 TERRE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

RASO MARCO (BORZOLI)

CUCCOLO DANIELE (FORZA E CORAGGIO)

SACCOMANNI RICCARDO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

DELVIGO TOMMASO (LEVANTO CALCIO)

GIACOPETTI DAVIDE (LITTLE CLUB JAMES)

PALAGANO ANDREA (PRAESE 1945)

STABILE ALESSIO (PRAESE 1945)

SPALLETTA MARIO (REAL FIESCHI)

AUTERI ALESSIO (SOCCER BORGHETTO)

CONDORELLI NICOLO (SOCCER BORGHETTO)

AMMONIZIONE (III INFR)

ALTAMORE MATTIA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

ERPEN HORACIO NICOLAS (FORZA E CORAGGIO)

DEFILIPPI MATTEO (LEVANTO CALCIO)

PULSONI STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)

SCIANDRA LUCA (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE (II INFR)

CURCI JACOPO (CELLE RIVIERA CALCIO)

MANFREDI GABRIELE (COLLI ORTONOVO)

GAMBINO STEFANO (FOLLO SAN MARTINO)

PIAZZA MARIO (FORZA E CORAGGIO)

CANI ALEKSANDRO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

ANTONELLI DAVIDE (MAGRA AZZURRI)

PELLEGRI ALESSIO (MAGRA AZZURRI)

SARPA SIMONE (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (I INFR)

SANVITO EDOARDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

ROSSIGNOLI LORENZO (LEVANTO CALCIO)

SALVATORI WILLIAM (MARASSI 1965)

D AMOIA DIEGO (PRAESE 1945)

RUSSO STEFANO (REAL FIESCHI