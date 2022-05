Chiusavecchia. Inaugurato il campo intitolato all'ex Savona Pietro Natta

Chiusavecchia in festa per la riapertura del campo sportivo intitolato al grande calciatore Pietro 'Piero' Natta.

La cerimonia in località Roccanegra è avvenuta sabato scorso, alla presenza del Sindaco Luca Vassallo e dell’ Assessore Corrado Agnese.

Insieme alla signora Mery, moglie di Natta, ai figli Marco e Giorgio ed ai nipoti, è attesa una delegazione dell’ Imperia Calcio, insieme a tanti ex compagni del mediano con i quali conquistò la grande promozione in Serie C nella stagione 1969-70. Natta, scomparso nel 2015, era cresciuto al Genoa ed in carriera ha calcato i campi di Serie B con la casacca del Savona (venne anche ritratto nelle leggendarie figurine Panini, come si vede nella foto), insieme ad Orazio Gittone (che, dopo qualche anno, diverrà suo cognato) col quale condivise il centro del campo, ‘portandolo’ poi all’Imperia tra il ’74 ed il ’76.

Nato a Chiusavecchia il 15 gennaio 1940, ha indossato la maglia numero 4 dell'Imperia, della quale verrà omaggiata la moglie, per tante stagioni e che usualmente - quando la muta andava dall’ 1 all’ 11, senza tanti fronzoli - identificava il mediano.

Di rottura e ripartenza, come racconta chi lo aveva accanto in campo.

L’Amministrazione di Chiusavecchia ha ribadito così la forte impronta sportiva, impressa nel proprio corso.

Se lunedì scorso si sono riaccesi i riflettori dello sferisterio, dopo quasi 50 anni; sabato è stata la volta per ricordare uno dei campioni più nominati del comune della Valle Impero.