Calcio. Veloce, vietato sbagliare: al "Levratto", per il primo round del playout, arriva il Via dell'Acciaio

Una stagione tutta in salita, iniziata tra mille difficoltà e con una rosa giovanissima, ma il buon girone di ritorno e un finale in crescendo hanno permesso alla Veloce di evitare la retrocessione diretta, centrando l'obiettivo minimo degli spareggi playout.

Saranno così i genovesi del Via dell'Acciaio i rivali della squadra di Frumento nell'unico scontro salvezza del girone A di Promozione, che ha già salutato Celle Riviera e Camporosso. Si parte questo pomeriggio (fischio d'inizio alle ore 15.00 al "Levratto") con la gara d'andata: i savonesi cercheranno di portare a casa una vittoria in vista del match di ritorno in programma tra sette giorni, al termine del quale, in caso di parità nei centottanta minuti, sarà la squadra di Iozzi ad aggiudicarsi il diritto di giocare lo spareggio finale contro la vincente dell'altra sfida (del girone B) tra Colli Ortonovo e Little Club James.

Non solo playout nel programma odierno: spazio anche a Praese-Borzoli (ore 19.00) per il primo turno playoff (chi passa affronterà in finale il Serra Riccò) e a Voltrese-Forza&Coraggio (sul neutro di Rapallo alle 17.45), in campo per la conquista del titolo regionale dopo aver conquistato rispettivamente i gironi A e B con relativa promozione in Eccellenza.