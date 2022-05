Calcio, Cairese. Avanti con Diego Alessi. Il ds Giribone: "Felici del suo lavoro, la squadra vedrà qualche novità"

Definire come una stagione di transizione il prossimo campionato della Cairese potrebbe risultare eccessivo, ma un buon numero di novità è atteso all'interno dell'organico gialloblu.

Il ds Matteo Giribone sta lavorando con attenzione per calibrare al meglio l'organico per l'annata 2022/2023, alla cui guida ci sarà ancora Diego Alessi.

"La stagione è finita da poco, ma per nostra prassi ci siamo subito messi al lavoro per iniziare a tratteggiare le linee della prossima stagione e il primo tassello riguarda ovviamente mister Diego Alessi.

Insieme a lui ci saranno ancora il match analyst Michele Battistel, il preparatore dei portieri Federico Marini e il preparatore atletico Giorgio Caviglia.

Chi perderemo con rammarico sarà al 99% Giuliano Bresci per motivi lavorativi, al quale va il nostro sincero ringraziamento per l'impegno dimostrato".

Sul fronte squadra è filtrata l'intenzione di ritoccare in maniera energica l'organico. Una possibilità confermata dallo stesso direttore sportivo.

"Definirla rivoluzione sarebbe eccessivo, però dopo tot anni è fisiologico vedere la rosa in parte rinnovata. Ora partiremo dalle conferme, poi per ogni giocatore in uscita faremo entrare un giocatore di pari valore".

Il giudizio sulla stagione resta positivo, seppur i valbormidesi non siano stati competitivi durante i playoff.

"Un po' di rammarico c'è per l'ultima fase, soprattutto dopo la grande prestazione in casa della Fezzanese. In quel momento credevamo di poter competere per la vittoria, in realtà siamo stati troppo spesso "doctor Jeckyll e mister Hyde". Probabilmente non eravamo ancora pronti a pieno per il salto di categoria, anche se non abbiamo mai lesinato energie per poter precedere le altre squadre in classifica".