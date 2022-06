Calcio. E' morto il padre di mister Fabrizio Monte, le condoglianze dei club

E' un sentimento comune di profondo cordoglio quello che sta accompagnando in queste ore il calcio dilettantistico savonese dopo la morte del padre di Fabrizio Monte, tecnico del Bragno.

Proprio lo stesso tecnico ha comunicato sui propri canali social la perdita dell'amato genitore.

Al mister, al figlio William e a tutta la famiglia Monte le più sentite condoglianze da tutta la redazione di Svsport.it

Le condoglianze dei club:

BRAGNO

"L' ASD NEW BRAGNO CALCIO porge le più sentite condoglianze al mister Fabrizio Monte per la perdita del caro papà. Tutto l ambiente biancoverde si stringe attorno a lui, al figlio Willy e a tutta la sua famiglia in questo momento di dolore".

LETIMBRO:

"ASD Letimbro 1945 a nome di tutti i tesserati esprime le più sincere condoglianze a Fabrizio e William per il grave lutto che ha colpito la Famiglia Monte"