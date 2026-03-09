Calcio | Vado - Ligorna, ufficializzati i prezzi dei biglietti e le modalità di acquisto

Sale l'attesa per la sfida di campionato tra Vado FC e Ligorna, in programma domenica 15 marzo.

La società rossoblù ha comunicato le modalità di acquisto dei tagliandi per assistere all’incontro. Il prezzo del biglietto per la tribuna coperta è fissato a 12 euro, mentre l’accesso alla gradinata ospiti scoperta sarà disponibile al costo di 10 euro.

Non sono previsti biglietti ridotti. L’ingresso sarà gratuito esclusivamente per i bambini sotto gli 8 anni.

Non ci sarà prevendita.

Per quanto riguarda le richieste di accredito riservate a giornalisti e addetti ai lavori, queste dovranno essere inviate via mail all’indirizzo segreteria@vadofc.it entro le ore 20:00 di sabato 14 marzo.