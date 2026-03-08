Calcio | Magic moment Bardineto, 4-1 alla Nolese e zona playoff puntellata

Il Bardineto continua la sua corsa con un’altra vittoria convincente: i neroverdi superano 4-1 la capolista Nolesee portano a 16 i punti conquistati nelle ultime sei partite, confermando il proprio ottimo momento di forma.
La gara si apre però con il vantaggio degli ospiti: al 12’ del primo tempo èBasso a portare avanti la Nolese. Il Bardineto reagisce prontamente e trova il pareggio al 20’ con Simonassi, ristabilendo l’equilibrio prima dell’intervallo.
Nella ripresa i padroni di casa cambiano marcia. All’11’ L. Viganò firma il sorpasso neroverde, dando il via all’allungo decisivo. Nel finale arrivano anche le reti di Patitucci al 42’ e Francesco Insolito al 48’, che fissano il risultato sul 4-1.
La partita era già diventata complicata per la Nolese alla fine del primo tempo, quando al 42’ è stato espulso il portiere Barelli, lasciando gli ospiti in inferiorità numerica.
Con questa vittoria il Bardineto conferma il suo grande momento e il terzo posto in classifica: per la Nolese arriva la possibilità dell'immediato riscatto in Coppa contro la Casellese, ma attenzione al campionato, il Sassello si è riportato a soli tre punti.
Bardineto - Nolese 4 - 1
Marcatori: 12' pt Basso (N), 20' pt Simonassi (B), 11' st Viganò (B), 42' st Patitucci (B), 48' st Insolito (B)
BARDINETO: Romano, Stegaru, Toscano, Icardo, Ponzo, Torrengo, Piazzai, Stegaru, Simonassi, Guallini, Viganò.
A disposizione: Dell'Oriente, Superchi, Patitucci, Insolito, Risso, Briozzo, Scognamiglio, Olivera, Zunino.
Allenatore: Ciravegna
NOLESE: Barelli, Bruni, Tassisto, Scalia, Pastorino, Marangi, Basso, La Rocca, Bertozzi, Debenedetti, Benini.
A disposizione: Acojocaritei, Restuccia, Caroniti, Bordone, Tripodi, Ferlaino, Aroca Cortez, Kazazi, Oliveri.
All: Pietro
ARBITRO: Santini di SAvona