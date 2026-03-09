Calcio | Eccellenza. Giornata no anche per Carcarese e Loano. Rossoblu ripresi in 11 contro 9, i valbormidesi incassano cinque reti dalla Fezzanese

Non è stata una domenica particolarmente brillante per le quattro squadre savonesi impegnate nel massimo campionato di Eccellenza.

In vetta, sia Millesimo sia Pietra Ligure sono state fermate sul pareggio da Campomorone e Rivasamba, mentre segnali incoraggianti non sono arrivati neppure da San Francesco Loano e Carcarese.

Per i rossoblù il pareggio contro il Busalla, al fischio d’inizio, poteva anche essere considerato un risultato accettabile. Tuttavia la rete di Stabile in pieno recupero, arrivata dopo il vantaggio firmato da Cauteruccio, ha inevitabilmente lasciato l’amaro in bocca alla squadra di Brignoli, tenendo anche conto della doppia superiorità numerica avuta per buona parte della gara (espulsi Francesia a inizio gara e Panepinto al quarto d'ora della ripresa).

Conquistare l’intera posta in palio avrebbe infatti consentito di accorciare sul Bogliasco, portandolo a soli due punti di distanza, ma soprattutto avrebbe permesso ad Auteri e compagni di ridurre il divario dal quintultimo posto a sei lunghezze, rientrando così in zona playout.

La Carcarese mantiene invece due punti di margine sulla zona calda, ma a destare preoccupazione sono stati i numeri maturati dalla sconfitta interna contro la Fezzanese. L’arrivo di Girgenti aveva restituito compattezza e solidità ai valbormidesi, qualità che purtroppo sembrano evaporate nel 5-0 incassato al Corrent.

Domenica prossima i biancorossi saranno impegnati proprio sul campo del Busalla, mentre il Loano affronterà lo scontro diretto con il Taggia. A cinque giornate dalla fine il margine di errore si riduce sempre di più.



LE FORMAZIONI



LOANO – BUSALLA 1-1

Marcatori: 47’ Cauteruccio, 92’ Stabile.

Loano: Scalvini, Hovsepian, Agate, Valentino, Pare, Balla, Carastro L., Bonifazio, Halaj, Auteri, Cauteruccio.

Allenatore: Brignoli.



Busalla: Lo Bianco, Garibaldi, Piccardo, Ottoboni, Gattulli, Stabile, Panepinto, Ymeri Francesia, Curabba, Pelissa

Allenatore: Repetti.

Arbitro: Gorlero di Imperia





CARCARESE – FEZZANESE 0-5

Marcatori: 17’ Morelli, 36’ Scarlino, 65’ Scarlino, 79’ Morelli (Rig.), 89’ Nicolini A..

Carcarese: Giribaldi, Ferraro, Brovida, Prato, Di Mattia, Galli, Garcia, Cancellara, Kosiqi, Zunino, Chiarlone.

Allenatore: Girgenti



Fezzanese: Mazzola, Nicolini A., Corrado S., Masi, Corrado M., Medusei, Campana, Beccarelli, Scarlino, Cesarini, Morelli.

Allenatore: Ponte



Arbitro:Verdoia di Genova