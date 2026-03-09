Calcio | L'Albingaunia stacca la spina e la Golfodianese dilaga, i bianconeri frenano ancora

Sembra essersi arrestata la spinta propulsiva dell’Albingaunia, dopo una prima parte di stagione disputata su livelli decisamente positivi.

Paradossalmente l’avvio del campionato appariva come l’ostacolo più complesso da superare per la neonata società ingauna. Invece la sconfitta contro il Ventimiglia e l’eliminazione ai rigori in Coppa per mano della Virtus Sanremese sembrano aver lasciato strascichi non trascurabili nella testa del gruppo bianconero.

Un’altalena emotiva già percepita nella gara con l’Andora e confermata ieri dal 4-2 subito sul campo della Golfodianese.

Il match si è messo subito in salita: dopo il rigore trasformato da Mrahi è arrivato quasi immediatamente il raddoppio di Schievenin. Il terzo gol è stato ancora firmato da Mrahi, mentre Nida ha accorciato le distanze poco prima del quarto d’ora della ripresa. Il poker rossoblù porta la firma di Favale, prima dell’ultima marcatura realizzata da Giordano.

All’orizzonte restano le sfide contro Dego e Altarese. I playoff appaiono ormai lontani, complice anche la marcia del Ventimiglia e i due punti raccolti nelle ultime sei partite, ma chiudere al meglio il campionato diventa fondamentale per non disperdere quanto di buono costruito finora sul piano tecnico.

Golfodianese – Albingaunia 4-2

Marcatori: 27’ Mrahi (rig.), 29’ Schievenin, 47’ Mrahi, 57’ Nida, 65’ Favale, 76’ Giordano

Golfodianese: Cacciò, Bertoli, Avignone R., Pozzato, Zanchi, Favale, Arrigo, Guastamacchia, Schievenin, Cannizzaro, Mrahi.

All.: Vindigni

Albingaunia: Massabò, Masha, Fazio, Buttu, Greco, Plando, Gibertini, Giordano, Cassata, Secco A., Nida.

All.: Poggi