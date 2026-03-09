 / Calcio

Calcio | 09 marzo 2026, 18:02

Calcio | Carcarese. Girgenti non cerca alibi dopo lo 0-5 con la Fezzanese: "Da domani dobbiamo raspare l'erba, col Busalla serviranno fame e intensità" (VIDEO)

“Onore agli avversari, hanno fatto una gara importante, con una concretezza incredibile. Abbiamo fatto bene nel primo tempo, anche se potevano essere più cinici davanti, non siamo riusciti a sfruttare le occasioni create, mentre loro alle prime due hanno fatto due gol. Nella ripresa ci abbiamo provato, ma al 20’ quando hanno fatto il terzo su ripartenza è diventato ancora più difficile. Dobbiamo e possiamo fare di più. Gli alibi e le scuse delle assenze non mi piacciono, da martedì bisogna iniziare a raspare l’erba, perché dobbiamo ancora fare dei punti per salvarci. Domenica prossima finiremo il trittico delle gare con le prime della classe, cercheremo di raccogliere i cocci e capire come siamo messi a livello di disponibilità. Dovremo andare a fare una partita con più cattiveria, fame e intensità, altrimenti sarà difficile”
 

Le dichiarazioni di mister Girgenti rilasciate ai canali ufficiali biancorossi

cs

