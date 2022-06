La natura finalese al centro del secondo episodio della web serie “The Perfect Place”

Con il suo ricchissimo patrimonio storico, naturalistico e paesaggistico, il territorio finalese, abitato dall’uomo da oltre 350 mila anni, è una scoperta infinita per il viaggiatore, ma anche per chi in questo luogo è nato e cresciuto. In pochissimi chilometri è racchiusa una grande varietà di ambienti differenti. La Pietra di Finale, tenera e compatta nella sua memoria verticale, ha registrato lo scorrere del tempo; i sentieri, nei loro percorsi orizzontali, hanno unito le storie della comunità. Protagonisti del racconto sono il fotografo e guida naturalistica Carlo Lovisolo, il geologo Alessandro Maifredi, lo scultore Mario Nebiolo, la guida Riccardo Negro e i giovani innovatori sociali Serena Folco e Pietro Rosso.

La web serie “The Perfect Place” si compone di cinque video storie con cui Finale Ligure si racconterà tra outdoor, natura, cultura, mare e gusto, attraverso i volti, la voce, le passioni e le sfide dei suoi abitanti. Storie che, raccolte durante conversazioni con i protagonisti sullo sfondo del territorio finalese, rappresentano concretamente l’impegno quotidiano di una comunità che si prende cura del luogo che abita, vive e ama, per renderlo un “posto perfetto”.

Gli episodi vengono diffusi a cadenza mensile sui canali digital di Visit Finale Ligure, sito internet e social media.

La serie è prodotta dal Comune di Finale Ligure, con la direzione creativa di Studiowiki - agenzia di comunicazione savonese aderente a UNA – Aziende della Comunicazione Unite e membro di DE.DE-Destination Design, la rete di imprese assegnataria del servizio di gestione turistica della destinazione Finale Ligure - ed è realizzata da Artescienza, con la regia di Samuele Wurtz.