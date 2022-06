K1: Chiara Vincis conquista anche la Corsica e dedica la vittoria a Mauro Diotto

Si è svolto sabato 25 giugno a Bastia, in Corsica, in uno scenario mozzafiato a bordo mare, uno stupendo galà di Sport da combattimento denominato: “La Nuit du Kick”, organizzato dal Maestro corso Jean Andrè Poli.

La sfida clou della serata vedeva la savonese Chiara Vincis della Asd Kick Boxing Savate Savona guidata dal Maestro Andrea Scaramozzino, incrociare i guanti contro la spagnola Viktoriya Boyanova in un match professionistico senza protezioni di tre riprese da tre minuti di k1 (disciplina che prevede oltre i calci di tibia e i pugni anche le ginocchiate).

Dopo una lunga e dura lotta ad avere la meglio è stata la nostra Chiara Vincis che con dei fortissimi pugni ha segnato e aperto in più punti la faccia della sua avversaria costringendola anche a tappeto con uno splendido calcio girato. Dopo il verdetto che l’ha vista vittoriosa Il folto pubblico si è riversato verso Chiara che come una vera star ha fatto autografi e foto per oltre mezz’ora.

"Questa trasferta - spiega il maestro Scaramozzino - ripaga di tanti sacrifici. ma è giusto ribadire anche come questo sia possibile anche grazie alla flessibilità e aiuto del datore di lavoro di Chiara, Mauro Diotto Presidente dello CSEN provinciale di Savona che le permette di assentarsi più volte per gli allenamenti.

Io stesso sono socio della storica Compagnia portuale Pippo Rebagliati e devo molto alla dirigenza che, nonostante la grande mole di lavoro registrata in questi ultimi tempi, mi permette le assenze o l’organizzazione delle trasferte. Lo sport, anche se fatto come in questo caso ad alti livelli, a volte non è per tutti, visto che nella vita si devono dare delle priorità e queste ovviamente cadono sul lavoro che è poi l’unico sostentamento economico.

Per questo motivo Chiara ha voluto dedicare simbolicamente la vittoria proprio al suo datore si lavoro Mauro Diotto".