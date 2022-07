Calcio, Baia Alassio. Main sponsor, conferme e nuovi ingaggi in arrivo

C'è tanta carne al fuoco in queste ore per la Baia Alassio, impegnata a non farsi trovare impreparata al proprio secondo campionato di Promozione, uno dei più difficili e competitivi probabilmente dell'ultimo decennio.

La prima notizia di rilievo arriva direttamente dagli uffici societari, con l'arrivo di Vendo Casa Immobiliare, nuovo main sponsor delle vespe.

"Insieme a Gerry Gerundo e Fabrizio Tuninetti - spiega il ds Gianotti - siamo riusciti a portare a termine un'operazione importante, utile anche per far comprendere dove il nuovo direttivo vuole arrivare".

Sul fronte conferme, resta l'attaccante Ismail Zouita, in attesa che possa esprimere definitivamente tutto il proprio potenziale, mentre dal vivaio giallonero è stato promosso il difensore classe 2005 Andrea Perazzo.

Radiomercato segnala anche l'arrivo imminente di Samuel Baglio, l'anno scorso alla San Filippo Neri.