Calciomercato. Il Finale riparte, il primo mattone è il portiere Massimiliano Illiante

E' ripartita dalla porta l'opera di ricostruzione della rosa del Finale.

Per la dirigenza giallorossa e per mister Ferraro si aspetta un'estate non semplice, ma la volontà di allestire una rosa all'altezza del campionato di Eccellenza è comunque forte.

Il primo volto nuovo per la stagione 2022-23 è Massimiliano Illiante, pronto a posare per la foto di rito insieme al direttore sportivo Roberto Belvedere.

Sarà quindi l'ex portiere tra le altre di Vado, Albissola e Legino il nuovo guardiano della porta del Felice Borel