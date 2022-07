"No Wags. Il calcio (non) è uno sport per signorine" al Festival teatrale di Borgio Verezzi: il 16 luglio l'appuntamento

È la settimana del calcio femminile: mentre la nazionale azzurra tiene tutti con il fiato sospeso per la qualificazione ai campionati Europei, a Verezzi arriva uno spettacolo che non poteva essere più attuale di così. “No Wags. Il calcio (non) è uno sport per signorine” sarà in scena sabato 16 luglio al Festival teatrale di Borgio Verezzi. Una vera e propria squadra, guidata da Piji Siciliani, artista eclettico e qui regista nonché autore insieme a Cristina Chinaglia, Roberta Pompili, Barbara Folchitto, Carlotta Piraino, Emanuele Di Giacomo. Sul palco la formazione vedrà invece schierate Giada Lorusso, Cristina Chinaglia, Roberta Pompili e la special guest Miriam Galanti.

L’idea per “No wags” nasce da una serie di considerazioni sul binomio schizofrenico tra donne e calcio: da una parte luoghi comuni da età della pietra, dall’altra la rivoluzione del calcio femminile e il crescente successo della nostra nazionale. Dice Siciliani: "Non si poteva trovare un terreno migliore per ragionare, tra il serio e il faceto, su tutte queste incongruenze: farle entrare in corto circuito e giocarci, usando il palcoscenico teatrale come un campo di calcio in cui si sta svolgendo un’ipotetica e a tratti onirica partita di calcio 'maschi vs femmine'". Un tema quello della rivoluzione del calcio femminile che ha ispirato Piji su più livelli: sia quello teatrale che quello musicale, con il singolo “Sara e le altre”, dedicato alla nazionale e alla sua capitana Sara Gama: https://www.youtube.com/watch?v=35uz6FPd1dE.

Per informazioni e biglietti gli spettatori possono visitare il sito del Festival www.festivalverezzi.it e rivolgersi alla biglietteria di viale Colombo 47, aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 18.30, chiamando lo 019.610167 o inviando una mail a biglietteria@comuneborgioverezzi.it. Nelle serate di spettacolo è attivo il servizio di bus navetta al costo di un euro a tratta con partenza dal piazzale del Teatro Gassman (quattro corse con orario 19.15 – 19.45 – 20.10 – 20.30), e ritorno dal parcheggio di Piazza Gramsci (prima corsa 10 minuti dopo il termine dello spettacolo; tre corse a seguire a circa 20 minuti una dall'altra).