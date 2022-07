Calciomercato. La Carcarese tessera il terzino Luca Moretti

Un nuovo acquisto, il quarto per la Carcarese che annuncia l’arrivo in biancorosso di Luca Moretti.

Il terzino classe 2002 è cresciuto nella Cairese (club da cui arriva in prestito): dopo tutta la trafila del settore giovanile, è passato nella rosa delle prima squadra nel 2019, giocando quindi per tre stagioni nel campionato di Eccellenza.

“La società mi ha cercato fin dall’inizio e sono stato molto contento di accettare – rivela -. Nonostante l’anno scorso sia stato un periodo un po’ più difficile per me dal punto di vista calcistico, hanno cercato di volermi sia come giocatore che come ragazzo per lo spogliatoio. In buona parte conoscono già il gruppo e sono sicuro che sia un gruppo importante, riusciremo a fare bene durante l’anno. Il nostro obiettivo sarà quello di cercare di vincere il maggior numero di partite possibile, togliendoci qualche soddisfazione con altre squadre decisamente attrezzate”.

"Luca non ha bisogno di presentazioni in quanto, nonostante sia ancora un giovane, vanta numerose presenze in Eccellenza con la Cairese – commenta il direttore sportivo Edoardo Gandolfo -. È un ragazzo intelligente ed un giocatore molto duttile, averlo in biancorosso era per noi fondamentale. Il fatto che abbia deciso di sposare la nostra causa ci gratifica enormemente".