Calcio. E' caccia allo sponsor per il Savona, soldi subito o la competitività sarà compromessa

E' un primo obiettivo di breve termine quello che si è posto il Savona per i prossimi giorni: arrivare alla nuova assemblea dei soci, necessaria per la nuova assegnazione delle cariche dopo le dimissioni del presidente Mordeglia, con una base economica minima per iniziare la stagione senza ridimensionare gli obiettivi.

Pare strano dirlo, ma ad oggi il Savona non sembra essere in grado, attraverso la propria compagine sociale, di poter garantire quelle risorse necessarie per una stagione di alto profilo nemmeno in Prima Categoria.

Ecco perchè nel corso degli ultimi giorni si sono sprecati i contatti con figure che (in linea teorica) possano dare una mano almeno per avviare il motore.

Un contatto c'è stato con l'imprenditore Alessio Albani, ma non ha avuto seguito, addirittura pare che sia stato chiesto un sostegno all'ex presidente Simone Marinelli. Altri profili sono stati più o meno chiacchierati, ma ad oggi appare non semplice trovare chi è pronto a investire "al buio", arrivati ormai alle soglie di agosto.

A conti fatti gli scenari sono due: trovare la liquidità necessaria per confermare l'organico di buon livello strutturato da inizio estate, oppure andare avanti con un pesante ridimensionamento che potrebbe però esporre il Savona a una serie di risultati potenzialmente drammatici (dato l'alto numero di derby) per il blasone del club.

Un bivio decisivo per il futuro biancoblu, che nel giorno della prossima assemblea sarà con tutta probabilità già stato definito.