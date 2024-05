Calcio. Serie D, è ancora finale playoff per il Vado! Valagussa in gol, il Varese si arrende 1-0

VARESE - VADO 0-1 (19' Valagussa)

FINISCE QUI! COLPACCIO DEL VADO AL "FRANCO OSSOLA"! I ROSSOBLU BATTONO 1-0 IL VARESE E VOLANO IN FINALE PLAYOFF, DOVE TROVERANNO IL CHISOLA, VITTORIOSO PER 2-1 NELL'ALTRA SEMIFINALE CONTRO IL TICINO

98' Fresia si immola sull'ultimissima zampata di Colombo, titoli di coda sulla gara

95' ancora Vado a centimetri dal raddoppio, rossoblu vicinissimi al traguardo

93' VARESE IN DIECI! Rosso diretto a Mandelli per una gomitata, chiude con l'uomo in meno la squadra di Cotta

91' si andrà avanti fino al novantaseiesimo

90' Angolo Varese: la palla sfila davanti a tutta la porta di Fresia ma nessuno l'aggancia.

89' il Vado si divora il gol della sicurezza: Merkaj scarta anche Ferrari, ma non riesce a mettere in rete

88' Fresia dice di no a Banfi, forcing finale del Varese

85' ammonito Malinverno

84' ancora i biancorossi in proiezione offensiva, protestano i padroni di casa per un possibile tocco di mano in area

82' Azione insistita del Varese, ma Musumeci non trova il momento giusto per calciare.

80' forze fresche a centrocampo per il Vado, Cenci rileva Dodaro

77' giallo per Ortelli

76' Merkaj la seconda mossa di Cottafava, esce capitan Lo Bosco

70' Cambio Vado, esce Spanu, entra Opoku.

69' Bella discesa di Cottarelli con la collaborazione di Vitofrancesco: cross respinto, angolo biancorosso.

64' Cambio tra le fila biancorosse: entra Liberati, esce Perissinotto.

62' Angolo per il Varese: Mandelli per Vitofrancesco, cross e incornata di Di Maira, alta.

61' ci prova anche Lo Bosco, solo esterno della rete.

60' Ancora Ferrari esce bene su cross di Capra.

58' tiro da fuori di Dodaro, para bene Ferrari.

56' Mandelli rileva Palazzolo, primo cambio ordinato da Cotta

54' Si libera bene Stampi, poi la palla arriva a Palazzolo: tiro ribattuto dalla difesa ligure.

47' cross di Vitofrancesco, Di Maira non riesce ad impattare la sfera

46' si riparte!

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo, Varese-Vado 0-1 dopo il primo tempo

40' Donaggio prende palla a centrocampo e ispira l'ennesimo contropiede ligure, fermato da un fuorigioco di Spanu.

38' Ferrieri ammonito per un duro fallo su Colombo.

37' partita che ha perso ritmo in questa fase, prezioso il vantaggio rossoblu firmato Valagussa, con questo risultato sfiderebbe il Chisola in finale playoff

30' Un'altra azione dalla sinistra del Vado, un altro cross in mezzo, un altro colpo di testa di Donaggio.

28' giallo per Capra

27' sul secondo angolo incornata di Di Maira, miracolo incredibile di Fresia che toglie il pallone dal sette

26' Angolo Varese: troppo lunga la battuta di Vitofrancesco, ma si ripete dall'altra parte per una deviazione.

23' Vado vicinissimo al 2-0: Capra dal limite dell'area prova a piazzarla, ma il suo tiro esce di pochissimo

19' GOL DEL VADO! Ha segnato Valagussa! Azione rocambolesca dopo l'ennesimo ribaltamento di fronte: Valagussa la mette dentro dopo mille batti e ribatti, servito da Lo Bosco.

18' chance per i padroni di casa: dopo il corner Stampi sradica la palla a centrocampo a un difensore del Vado e si invola verso la porta, incespicando al momento di calciare.

17' Sugli sviluppi del corner pericolosissimo colpo di testa di Donaggio, para disteso Ferrari.

16' Ancora in avanti il Vado: libera Cottarelli in mezzo all'area, angolo Vado.

11' occasione Varese: Di Maira approfitta di un liscio della difesa del Vado, si sistema la palla sul destro in area ma colpisce appena a lato del palo

9' si affaccia in avanti il Vado, due volte: prima con cross di Spanu poi con quello di Ferrieri: libera in entrambi i casi la difesa biancorossa.

3' altro cross di Vitofrancesco, esce Fresia sicuro

2' subito grande occasione per il Varese: Stampi mette in mezzo rasoterra dalla sinistra, Banfi a colpo sicuro dal centro dell'area ma va altissimo...

1' si parte! Divisa bianca per il Varese, Vado con la tradizionale casacca rossoblu

Un minuto di silenzio prima del via per le vittime dell'incidente sul lavoro a Palermo

PRIMO TEMPO





Formazioni :

VARESE: Ferrari; Vitofrancesco, Molinari, Cottarelli, Colombo; Palazzolo, Zazzi, Perissinotto; Stampi; Di Maira, Banfi

A disposizione : Cassano, Musumeci, Furlan, Ortelli, Mandelli, Bernacchi, Liberati, Baldaro, Malinverno

Allenatore : Cotta

VADO: Fresia; Codutti, Mikhaylovskiy, Peretti; Ferrieri, Valagussa, Dodaro, Capra, Spanu; Lo Bosco, Donaggio

A disposizione : Grenna, Cenci, Merkaj, Manes, Opoku, Mele, Fatnassi, Corsa, Pera.

Allenatore : Cottafava

Arbitro: Guitaldi di Rimini

Assistenti: Grimaldi e Miccoli di Bari