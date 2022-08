Vendita auto: sempre più sportivi premiano la Jeep Compass

I SUV si confermano tra le auto più amate dagli amanti dello sport, grazie alle peculiarità con cui riescono a supportare al meglio l’organizzazione di un gran numero di attività.

Dall’ampia capienza del bagagliaio, dove poter collocare qualsiasi tipo di attrezzatura con facilità, alla capacità di percorrere al meglio ogni strada, così da raggiungere senza problemi anche i terreni extra urbani più adatti per praticare trekking e fare escursioni nella natura, i SUV sono quindi in grado di soddisfare al meglio le esigenze degli sportivi.

In particolare, tra i modelli più apprezzati del momento è possibile annoverare la Jeep Compass, molto richiesta non soltanto dagli amatoriali, ma anche da un’ampia fetta di atleti professionisti, com’è possibile notare guardando ai contenuti postati sui vari profili social.

Ovviamente, il successo della Jeep Compass non è limitato al mondo sportivo, infatti si tratta di uno dei SUV più venduti in Italia e di una delle auto più ricercate anche nel mercato dell’usato.





Jeep Compass: il SUV compatto premium più gettonato





La Jeep Compass è una vettura che garantisce un certo status symbol a chi la possiede ma allo stesso tempo non comporta una spesa troppo elevata, rimanendo abbastanza accessibile, soprattutto orientandosi verso modelli di seconda mano.

A questo proposito, per individuare le opportunità caratterizzate dal miglior rapporto qualità-prezzo è possibile guardare alle Jeep Compass usate su MiaCar.it, portale e-commerce specializzato che mette a disposizione un’ampia selezione di proposte, con cui è possibile risparmiare fino al 40% sulla spesa finale.

Tra i punti di forza della Compass c’è l’ottima guidabilità, l’eccellente comfort interno e una dotazione tecnologica all’avanguardia.

Non mancano nemmeno prestazioni interessanti, tenendo conto che la Compass ibrida 1.3 Turbo da 240 cv 4Xe raggiunge una velocità massima di 200 Km/h, con uno scatto da 0 a 100 Km/h in 7,3 secondi.

L’auto dispone anche della trazione integrale per un’aderenza ottimale anche nello sterrato leggero. Inoltre è possibile rendere la Compass davvero esclusiva, grazie a un vasto catalogo di optional come i cerchi in lega da 17 pollici bruniti, il tetto elettrico panoramico e gli interni in pelle naturale.

La gamma è stata completata con le nuove versioni ibride per la mobilità sostenibile, per soddisfare anche chi non vuole rinunciare a guidare un SUV di medie dimensioni ma desidera comunque ridurre le emissioni e l’impatto ambientale. Il modello ibrido plug-in, infatti, vanta emissioni di CO2 di 45 g/Km e un consumo medio di soli 1,9 l/100 Km.





Jeep Compass: un successo in costante crescita anche grazie alla Juventus



Tra le ragioni del successo della Jeep Compass è da annoverare anche l’associazione che si è creata tra la sport utility e la Juventus. Senza dubbio, infatti, la partnership tra il marchio Jeep e la squadra più titolata della serie A ha contribuito molto ai risultati ottenuti negli ultimi anni dai modelli del brand americano.

In particolare, è possibile sottolineare il forte impatto sul pubblico delle iniziative promozionali. Rimane emblematico, a questo proposito, il caso del 2018, quando è stata realizzata un’importante campagna pubblicitaria per la promozione dell’allora nuova Compass ibrida plug-in, una sponsorizzazione che visto la partecipazione di calciatori del calibro di Chiellini, Chiesa e Dybala. Un connubio che ha spinto le vendite della Compass tanto che nel 2019 è stato il SUV più acquistato in Europa.

Naturalmente, le sponsorizzazioni con i volti più importanti della squadra proseguono ancora oggi e continuano a influire sui risultati positivi del marchio.