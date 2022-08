A 10 anni scala la Ferrata della Sacra di San Michele (Torino) in meno di 4 ore: la varazzina atleta in erba è Linda Cerruti

Scala la Ferrata della Sacra di San Michele, vicino a Torino, con un tempo record di sole 3 ore, 57 minuti e 41 secondi Linda Cerruti, la bimba varazzina di 10 anni che lo scorso 16 agosto ha deciso di cimentarsi nell’impresa. Con lei i genitori, Davide Cerruti, che fino a qualche anno fa faceva parte del Soccorso Alpino di Savona, e Francesca De Candido.

“Siamo rimasti davvero stupiti dalla naturalezza con la quale Linda affrontava ogni ostacolo e avanzava con grande agilità, senza mai aver paura dell'altezza o lamentandosi della lunghezza del percorso – raccontano con emozione i genitori -. Anche nonna Caterina, da lassù, che è stata per molti anni presidente della sezione CAI, ne sarà orgogliosissima”.

Racconta la mamma: “Ogni tanto si guardava intorno, contenta del panorama mozzafiato che la circondava. Non vedeva l'ora di arrivare in cima per poter ammirare la bellezza della Sacra di san Michele al tramonto in tutto il suo splendore”.

Che dire: cmplimenti a Linda per il coraggio e la grinta che ancora una volta la vedono protagonista e portavoce di un bel messaggio per le nuove generazioni: "Non scegliete mai la via più semplice....abbiate il coraggio di provare esperienze nuove, superando gli ostacoli un passetto alla volta, con coraggio e gustandovi il viaggio e questo vale in montagna come nella vita'', concludono papà Davide e mamma Francesca.

Non ci sono più cose da uomini o da donne: ci sono le passioni che, se coltivate nel modo giusto e in sicurezza, portano sempre grandi soddisfazioni.