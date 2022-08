Calcio. Coppa Italia di Promozione, il Legino parte subito forte: Ceriale battuto 3-1 con Macagno, Pescio e Garzoglio

LEGINO - CERIALE 3-1 (16' Macagno, 25' Pescio, 52' Garzoglio, 87' Secco)

Finisce qui la sfida! Legino batte Ceriale 3-1

92' i biancoblu, nonostante lo svantaggio e l'inferiorità numerica, continuano a premere: diagonale in corsa di Cenisio che trova solamente l'esterno della rete

90' inizia il recupero

87' IL GOL DELLA BANDIERA PER IL CERIALE CON SECCO, colpo di testa vincente sul cross di Gloria, 3-1 il nuovo parziale



84' Diarra in ripartenza serve al centro Garbarini, conclusione di prima intenzione che non inquadra lo specchio. Poco da dire in questo finale, Legino in pieno controllo del triplo vantaggio

81' spazio a Grossi nel Legino, fuori Del Nero

78' ci prova da fuori Uruci, destro alle stelle

74' Latini al posto di Garzoglio, Tobia ruota il più possibile i giocatori a disposizione

67' fallo di reazione di Uruci su un giocatore del Ceriale, nessun provvedimento da parte del direttore di gara, ma resta più di qualche dubbio...

65' Garbarini rileva Macagno, si sposta Pescio, classe '05, al centro dell'attacco

63' Cenisio ci prova dal limite, il suo destro dà solamente l'illusione ottica del gol con la sfera che si spegne sull'esterno della rete

61' fisicamente sembra stare ancora bene la formazione di Tobia, che corre e pressa con grande intensità

59' Cenisio per un acciaccato Farinazzo, continua la girandola di sostituzioni

57' particolarmente irritati i sostenitori del Ceriale per la direzione arbitrale, che francamente, in alcune decisioni, non è sembrata molto convincente

56' Crocilla riceve Mollo, altro cambio ordinato da Tobia

54' da segnalare un paio di sostituzioni: dentro Uruci al posto di Donna e Fantoni per Lorusso

52' GARZOGLIO DI TESTA INSACCA IL 3-0, punizione di Semperboni dalla trequarti e incornata vincente sul secondo palo del numero cinque verdeblu

49' CERIALE IN DIECI, doppio giallo per Fazio e biancoblu in inferiorità numerica per il resto della gara

46' si ricomincia, subito una novità nel Ceriale con Secco al posto di Condorelli

SECONDO TEMPO

Si va al riposo con il Legino avanti per 2-0 sul Ceriale, a segno Macagno e Pescio tra il 16' e il 25'. Da segnalare anche i due legni colpiti dal Ceriale con Piazza, entrambi su calcio di punizione.

42' traiettoria pennellata dal solito capitan Piazza, la sfera si schianta contro il palo sinistro con Maruca fermo al centro dei pali

41' il Ceriale preme nel tentativo di dimezzare lo svantaggio prima dell'intervallo, punizione dal limite a favore dei biancoblu

33' A. Piazza calcia direttamente in porta da posizione defilata, pallone che accarezza la traversa e termina sul fondo

32' cartellino giallo per Mollo, primo ammonito del match e punizione laterale a favore del Ceriale

25' PESCIO! 2-0 LEGINO! Traversone basso di Macagno a pescare Pescio solo al centro dell'area di rigore, destro secco e Vinci A. è battuto per la seconda volta. Veementi proteste del Ceriale per un fallo su Farinazzo non ravvisato dal direttore di gara, con successivo contropiede vincente dei padroni di casa

22' contrasto duro in area verdeblu, l'arbitro concede semplice punizione a favore del Legino tra le timide proteste ospiti

16' MACAGNO! IL LEGINO SBLOCCA IL RISULTATO! Pallone in verticale di Diarra lisciato dalla difesa biancoblu, ne approfitta l'ex Savona che si invola verso la porta trafiggendo in diagonale l'incolpevole Vinci A.

15' tanta intensità in campo, ma emergono anche numerosi errori in fase di impostazione. Ancora da oliare bene i vari meccanismi di gioco dopo i recenti carichi di lavoro in fase di preparazione

6' Brignoli disegna un 4-3-1-2 con Oses dietro Rocca e Lorusso

5' serpentina di Del Nero all'altezza del lato corto dell'area di rigore, si trascina poi il pallone sul fondo il numero dieci savonese e l'occasione sfuma

3' nemmeno tre minuti di gioco e si fa subito sentire a gran voce mister Tobia, che schiera i suoi con un 4-3-3 in cui spicca Macagno falso nueve al centro del tridente d'attacco.

1' si parte! Legino in maglia verde, divisa biancoblu per il Ceriale

PRIMO TEMPO

Formazioni:

LEGINO: Maruca, Mollo, Semperboni, Donna, Garzoglio, Kertalli, Diarra, Dorno, Macagno, Del Nero, Pescio

A disposizione : Valenti, Zaccariello, Grossi, Latini, Garbarini, Merica, Crocilla, Uruci, Revello

Allenatore : Tobia

CERIALE: Vinci A., Di Fino, Gloria, Schirru, Fazio, Farinazzo, Condorelli, Oses, Rocca, Piazza A., Lorusso

A disposizione :Piazza G., Vinci S., Sardo, Fantoni, Cenisio, Loberto, Secco, Bellinghieri