E' una Vadese diversa quella vista nell'ultimo periodo.

La squadra timorosa negli approcci e sterile in campo ha lasciato spazio a un gruppo ora capace di battagliare contro ogni avversario. Un requisito basilare per riuscire a mantenere la categoria e togliersi anche qualche bella soddisfazione, come avvenuto oggi pomeriggio con l'1-1 al Savona.