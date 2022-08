Terza edizione del "Ping Pong Gala" in piazza Bovani a Varazze

Per il terzo anno consecutivo il Tennistavolo don Bosco Varazze organizza in centro Varazze, in piazza Nello Bovani ("Ciassa du balun"), il torneo estivo "Ping Pong Gala", nelle date di sabato 27 agosto 2022 aperto ai non tesserati e domenica 28 a tutti, compreso i tesserati Fitet.

Un'occasione per giocare, divertirsi e misurarsi sportivamente, sia per chi è tesserato con la Federazione Italiana Tennistavolo, sia per chi semplicemente impugna la racchetta per diletto. Con premi e gadget per tutti, l'obiettivo è di replicare le centinaia di iscritti delle scorse edizioni.

Il Don Bosco Varazze è società sportiva dilettante attiva a più riprese da oltre 30 anni. Con un settore giovanile florido e una spina dorsale appassionata e sempre in crescita, rappresentata dal settore "adulti", la società punta a diventare un riferimento a livello regionale, attraverso la disponibilità ad aprirsi ad atleti anche non "autoctoni", ma competitivi. Fiore all'occhiello del nuovo direttivo appena insediato, è l'organizzazione di eventi: dai tornei, agli stage, alle esibizioni per diffondere la Cultura dello sport in generale e del ping pong, dovunque sia possibile.