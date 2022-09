Giudice Sportivo, Coppa Italia Promozione. Tre giornate comminate ad Amato, due a Piana, Rocca e Prestanizzi

GARE COPPA ITALIA PROMOZIONE GIRONE A - 2 Giornata -





DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 28/ 8/2022 MARASSI 1965 - MOLASSANA BOERO A.S.D.

Il G.S.

Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe;

Atteso che, dal medesimo referto emerge che il calciatore PRESTANIZZI Simone della Società MARASSI 1965, nel corso della gara, è stato sanzionato con il provvedimento di espulsione per doppia ammonizione;

Rilevato, all'atto dell'inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni e dei provvedimenti disciplinari, del provvedimento suddetto, che il calciatore PRESTANIZZI Simone risulta essere svincolato;

Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6, lett. a) dell'art. 10, del CGS, il quale prevede la sanzione della perdita della gara per 0-3 per la società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendervi parte, salvo il miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria;

Richiamato l'art. 65, comma 1 lett. d) del CGS;

Atteso che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 4-0 in favore della società MOLASSANA BOERO;

Rilevato, altresì, dagli atti d'ufficio, che il suddetto calciatore nella corrente stagione sportiva e fino ad oggi ha disputato le seguenti gare: 21.08.2022 - 1º giornata Coppa Italia LITTLE CLUB GENOA/ MARASSI 1965 DISPONE

Di confermare la vittoria, nella gara in questione, per 4 - 0 della società MOLASSANA BOERO;

Di comminare la squalifica per 2 giornate al calciatore PRESTANIZZI Simone della Società MARASSI 1965, a decorrere dalla data del suo eventuale tesseramento;

Di infliggere il provvedimento di inibizione fino al 15 settembre 2022 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società MARASSI 1965, Signor CAPURRO Francesco;

Di comminare l'ammenda di Euro 200 alla società MARASSI 1965, a titolo di responsabilità oggettiva;

Di trasmettere gli atti alla Procura Federale, relativamente alle altre gare disputate dal calciatore Prestanizzi Simone nella corrente stagione sportiva e fino ad oggi e, precisamente: 21.08.2022 - 1º giornata Coppa Italia LITTLE CLUB GENOA / MARASSI 1965 per gli eventuali provvedimenti di competenza. Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.

Firmato

Il Giudice Sportivo Gianfranco Ricci

GARE DEL 27/ 8/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

TAVELLA LUIGI ROMOLO (VALLESCRIVIA 2018)

I AMMONIZIONE

DIFFIDA

FILIPPONE TOMMASO (VALLESCRIVIA 2018)

GARE DEL 28/ 8/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 200,00

MARASSI 1965

V.D.G.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 15/ 9/2022

CAPURRO FRANCESCO (MARASSI 1965)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 15/ 9/2022

LA MONICA ALESSIO (SOCCER BORGHETTO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

COLA EMANUELE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

MONTEFORTE LUCA (CELLE VARAZZE F.B.C.)

AGATA DIMITRI (LEVANTO CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

AMATO LUCA (NEW BRAGNO CALCIO)

Calciatore di riserva, dopo una decisione dell'arbitro si alzava dalla panchina urlando un espressione gravemente irriguardosa all'indirizzo del ddg, accompagnata da un'altra blasfema; mentre si allontanava dal recinto di gioco si voltava verso un assistente ed il ddg stesso, rivolgendo loro un'espressione di stampo discriminatorio (infraz. rilevata da un AA).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PIANA MATTEO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

ROCCA ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

PRESTANIZZI SIMONE (MARASSI 1965)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

AMEDEO GAETANO (PRAESE 1945)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

ARDINGHI GIOVANNI (CAMPESE F.B.C.)

GARRASI SIMONE (CAPERANESE 2015)

SEVERI EDOARDO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

MOLLO GIANFELICE (LEGINO 1910)

SALAMINA SAMUELE (MAGRA AZZURRI)

SCARSI PASQUALE (MARASSI 1965)

MANCA FLAVIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

OSMAN MAJID (NEW BRAGNO CALCIO)

PONZO GIOELE (PIETRA LIGURE 1956)

MONTALDO ANDREA (SAN DESIDERIO)

I AMMONIZIONE

DIFFIDA

CAVASSA GIANLUIGI (BAIA ALASSIO CALCIO)

GUIDOTTI FEDERICO (BORZOLI)

PROVENZANO DENIS (BORZOLI)

SIMONCINI FRANCESCO (BORZOLI)

BERTELLONI LUCA (CADIMARE CALCIO)

MAZZUCCHELLI DAVIDE (CADIMARE CALCIO)

OCRAN PETER (CADIMARE CALCIO)

BONANNO PIETRO (CAMPESE F.B.C.)

MARCHELLI DIEGO (CAMPESE F.B.C.)

MOSTO FEDERICO (CAPERANESE 2015)

BASSO SIMONE (CARCARESE)

COLOMBO EMANUELE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

PIANA MATTEO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

HAMATI ARTUR (CERIALE PROGETTO CALCIO)

SCHIRRU MICHELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

DE ANGELIS MIRKO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

GAVINI LUCA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

FRANCHINI FRANCESCO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

LUFRANO CRISTIAN (FOLLO FOOTBALL CLUB)

OLIGERI ALESSANDRO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

ORIGLIA FILIPPO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

TRAVAGLINO NICCOLO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

BONCI STEFANO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

MALATESTA FLAVIO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

GARZOGLIO SAHEL (LEGINO 1910)

SEMPERBONI ROBERTO (LEGINO 1910)

VEZZOLLA SIMONE (LEGINO 1910)

BONATI GIOVANNI (LEVANTO CALCIO)

CALLO EDOARDO (LEVANTO CALCIO)

DELVIGO TOMMASO (LEVANTO CALCIO)

REZZANO PIETRO (LEVANTO CALCIO)

CAPETTA ANTONIO (MAGRA AZZURRI)

BOGGIANI MATTEO (MARASSI 1965)

BRUNI GIACOMO (MARASSI 1965)

ODONE BARTOLOMEO (MAROLACQUASANTA)

RICCIARDI LUCA (MAROLACQUASANTA)

DAUDO GIORGIO (NEW BRAGNO CALCIO)

GALIANO MANUEL (NEW BRAGNO CALCIO)

NEGRO LORENZO (NEW BRAGNO CALCIO)

THEVENET NICOLAS JEAN LU (NEW BRAGNO CALCIO)

ALEMANNO SIMONE (OSPEDALETTI CALCIO)

BESTAGNO RICCARDO (OSPEDALETTI CALCIO)

PILI FILIPPO (PIETRA LIGURE 1956)

AMEDEO GAETANO (PRAESE 1945)

MORANDO NICOLA (PRAESE 1945)

STABILE ALESSIO (PRAESE 1945)

DI LISI SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)

ZANASI GIACOMO (SAMMARGHERITESE 1903)

MORANI DARIO (SAMPIERDARENESE)

BRAVOCO NICOLO (SAN DESIDERIO)

ESPOSITO ANDREA (SERRA RICCO 1971)

FIRPO DAVIDE (SERRA RICCO 1971) 13/16

MONARDA FILIPPO (SERRA RICCO 1971)

PANEPINTO FABIO (SERRA RICCO 1971)

PRETI MATTEO (SERRA RICCO 1971)

ANGELICO FABIO (SOCCER BORGHETTO)

BARONE DANIELE (SOCCER BORGHETTO)

CALCAGNO PAOLO (SOCCER BORGHETTO)

GASCO FILIPPO (SOCCER BORGHETTO)

TRIPODI DOMENICO (SOCCER BORGHETTO)

VIOLA SIMONE (SOCCER BORGHETTO)

GIANNARELLI DAVIDE (TARROS SARZANESE SRL)

ARETUSO MATTEO (VENTIMIGLIACALCIO)

REA ALFONSO (VENTIMIGLIACALCIO)