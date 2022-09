Andora, dall'iniziativa di un gruppo di giovani sportivi ecco il nuovo parco calisthenics

E' pronto ad aprire ufficialmente i battenti il nuovo parco calisthenics realizzato ad Andora.

L'iniziativa è arrivata da un gruppo di giovani sportivi andoresi poco più che maggiorenni che, una volta avanzata la propria proposta al Comune, ha incontrato il sostegno del capogruppo di maggioranza e consigliere comunale delegato allo Sport, Ilario Simonetta, il quale l'ha promossa con entusiasmo presso la Giunta.

La nuova area sportiva si trova in Via Cavour, poco dopo la chiesa di Santa Matilde, e sarà inaugurata ufficialmente il 17 settembre alle ore 15.

L'allenamento calistenico si sta diffondendo con successo fra gli sportivi di tutte le età: permette di tonificare la muscolatura del corpo rendendolo più agile e forte, favorisce la coordinazione dei movimenti, la stabilità, l'equilibrio e la resistenza. Le attrezzature sono semplici e fruibili da tutti. Non prevedono pesi o parti in movimento.

"Davvero una bella idea che ho sposato con grande convinzione anche perché l'utilizzo dei parchi pubblici per le attività sportive si sta diffondendo sempre di più e favorisce la pratica fra i giovani. Inoltre, avendo constatato la necessità di riqualificare il parchetto di Via Cavour prossimo alla Chiesa di S.ta Matilde, ho pensato di unire i due progetti. Ho subito incontrato l'approvazione della Giunta per l'iniziativa - spiega il capogruppo Simonetta - Credo sia la prima volta che i cittadini e gli uffici comunali riescono a progettare qualcosa insieme. Nicolas de Martin e Michael Celestino hanno dimostrato davvero molta competenza in materia. Ringrazio l'architetto Paolo Ghione, dirigente dell'Area Tecnica, per essersi messo a servizio di questa iniziativa ed aver dato ai ragazzi la possibilità di offrire la propria conoscenza in materia. Un ringraziamento è dovuto anche alla squadra operai comunali per il lavoro svolto. In tempi molto brevi abbiamo allestito un'area verde pubblica con attrezzature che offrono un percorso tecnico completo".

La notizia del parco calisthenics si è già diffusa e sono molti i gruppi di sportivi che hanno già dichiarato di essere pronti a programmarvi sedute di allenamento. "Naturalmente il parco è aperto a tutti e gli attrezzi sono ideali anche per i meno esperti" precisa il consigliere Simonetta.

Parole di elogio sono state espresse anche dal Sindaco Mauro Demichelis: "Mi congratulo con il consigliere Ilario Simonetta per la sensibilità dimostrata verso le nuove esigenze degli sportivi - ha dichiarato il Primo Cittadino - Dopo il campo da beach volley, questa è la seconda struttura sportiva all'aria aperta che inauguriamo verificando gradimento da parte dei giovani. Un plauso ai ragazzi promotori per il senso civico dimostrato e la capacità di dialogare ed essere propositivi con l'Amministrazione e gli uffici comunali".