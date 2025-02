Granfondo del Muretto, domani la presentazione della sedicesima edizione

AlassioxFun presenterà domani, 21 febbraio, le caratteristiche della 16esima edizione della Granfondo del Muretto, un evento di grande rilevanza per il mondo della mountain bike. Quest'anno, la manifestazione entra ufficialmente a far parte del circuito nazionale, diventando l'unica tappa ligure all'interno di prestigiosi circuiti come Coppa Lombardia Mtb, Marathon Bike Cup Specialized e Nord Ovest Mtb.

La gara vedrà la partecipazione di circa 150 atleti élite e un totale di 500-600 concorrenti tra amatoriali. Il percorso si svilupperà su circa 40 km di rete sentieristica che attraverserà i territori di Alassio, Laigueglia e Andora, offrendo agli atleti scenari panoramici di straordinaria bellezza. Oltre alla classica competizione di mountain bike, l'evento prevede anche una categoria dedicata alle e-bike, rispondendo così alla crescente popolarità di questa disciplina.

Il 29 marzo, in Piazza Partigiani, verrà allestito un Village dedicato all'evento, con stand espositivi dedicati al mondo della bicicletta e aree gastronomiche per accogliere partecipanti e spettatori.

L'evento godrà di un'ampia copertura mediatica grazie alla presenza di Bike Channel, il canale di Sky dedicato al ciclismo, che realizzerà una speciale video cartolina dedicata ad Alassio in occasione della Granfondo.

La 16esima edizione della Granfondo Muretto di Alassio Mtb – 2° Memorial Simone Rossi – è organizzata da Alassio For Fun con il patrocinio dell'Assessorato allo Sport del Comune di Alassio e con il supporto di diverse realtà locali.