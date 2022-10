Vela: a Loano pollice alto per l'edizione 2022 del Trofeo Baietto

Solo nove barche hanno partecipato alla edizione 2022 del Trofeo Baietto ma gli assenti hanno sempre torto! Sono state disputate infatti tutte le sei prove in programma con vento che in 4 prove ha oscillato tra i 15 e 18 Kn e ed altre due tra gli 8 e10 Kn, sabato da ponente e domenica da grecale. Speciale merito alla perfetta organizzazione in mare e terra curata dal Circolo Nautico Loano e al perfetto operato del Comitato di regata. Vincono meritatamente il Trofeo Baietto con 6 vittorie all’attivo l’equipaggio del Circolo Nautico Loano formato da Nora Maraglia e Cucatto Simone che confermano lo stato attuale di forma.

Sul secondo gradino del podio salgono Irene e Tobia Eandi che pur giovanissimi vincono pure il trofeo Under 17, anche loro del Circolo Nautico Loano. E buoni terzi si piazzano Silvia Ceresa con Giacomo Nario. Prime femminili Anita Garassini con Gaia Passetti classificate 7° assolute. Gli altri Circoli che sono intervenuti alla manifestazione sono il CV San Bartolomeo, la LNI di Ceriale, ed il CV Ventimigliese. A loro il ringraziamento più sentito da parte del Circolo Nautico Loano.

Il Campionato Ligure 2022 con la Coppa Poggi organizzata il prossimo week end dallo Yacht Club Italiano a Genova.

