Calcio, Eccellenza. L'Albenga misura le proprie ambizioni con la Genova Calcio. La webcronaca dall'Annibale Riva

ALBENGA - GENOVA CALCIO 1-0 (22' Beluffi)

13' triplo cambio Genova Calcio. Escono Milite, Calcagno e Lupi, entrano Lo Vecchio, Calvi e Pastorino

11' punizione dal limite di dotto, Radu si accartoccia e blocca sulla sua destra

10' Buttu passa a tre dietro, entra Scarrone, lascia il campo Beluffi

8' ammonito Gargiulo, Tanzella non lascia il vantaggio tra le proteste

7' Mazzotta incrocia dalla distanza, c'è il tuffo precauzionale di Mitu, la palla termina un metro oltre il palo

6' invertiti anche i due terzini, Barisone a sinistra, Fibilaro a destra

5' ammonito anche Milite

4' azione da destra a sinistra dell'Albenga chiusa da Sogno con una botta a colpo sicuro, Dondero si esalta in uscita bassa

1' inizia la ripresa

SECONDO TEMPO

47' termina il primo tempo, squadre negli spogliatoi

45' saranno due i minuti di recupero

45' grande scivolata di Gabriel Graziani sull'uscita di Gnecchi, Tanzella fischia il fallo, mani nei capelli per il giovane centrocampista dell'Albenga

40' Para Dondero! Si distende a mezz'altezza il portiere di Maisano. Rigore calciato con forza da Thomas Graziani, ma abbastanza centrale

38' RIGORE PER L'ALBENGA! GABRIEL GRAZIANI CADE IN AREA, TANZELLA INDICA IL DISCHETTO. PROLUNGATE LE PROTESTE DEI GIOCATORI BIANCOROSSI. AMMONITO ANCHE DONDERO

37' voto 7 sia per il tiro dal limite di Grandoni che per la parata in tuffo di Dondero. Corner Albenga

35' ancora un risentimento per l'Albenga. Questa volta è Anselmo a lasciare il campo, entra Gibilaro

26' problemi per De Sousa, entra Dagnino. Thomas Graziani passa nel duo d'attacco con Sogno

25' destro alto di Sogno, conclusione opportuna dal limite dopo l'ottima chiusura di Gabriel Graziani e il cross di trivela di Beluffi

24' ammonito Sogno, sgambetto sulla ripartenza della Genova Calcio. Giallo giusto

22' BELUFFI! L'ALBENGA E' IN VANTAGGIO! GRANDONI DALLA BANDIERINA, IL GIOVANE INGAUNO E' IL PIU' LESTO A SCARICARE IL TAP IN DENTRO LA PORTA!

19' rischia il patatrac la retroguardia della Genova Calcio sulla pressione di Sogno, Dondero è bravissimo in uscita a chiudere lo specchio all'ex punta di Finale e Savona

18' insegnamenti di postura difensiva di Francesco Maisano a Milite...

12' inverte gli esterni d'attacco Buttu: Thomas Graziani a destra, Beluffi a sinistra

11' Scucchiaiata di Beluffi in area per De Sousa, Dondero esce con tempestività mangiando tempo e spazio all'attaccante bianconero

10' squadre abbastanza contratte in questo avvio, entrambe le formazioni non vogliono lasciare spunti agli avversari

5' punizione di Dotto in area, Mitu blocca in scioltezza

4' 4-4-2 iper offensivo per l'Albenga, con Beluffi e Thomas Graziani sugli esterni a sostegno di Sogno e De Sousa. La cerniera centrale è formata da Gabriel Graziani e Grandoni

2' subito un giallo per gli ospiti, a Capotos

2' prima conclusione verso la porta, a firma Beluffi. Colpo di testa a campanile, bloccato in presa alta da Dondero.

1' si parte!

PRIMO TEMPO

ALBENGA: Radu, Barisone, Anselmo, G. Graziani, Gargiulo, De Benedetti, T. Graziani, Grandoni, De Sousa, Sogno, Beluffi.

A disposizione: Scalvini, GibiLaro, Dagnino, Scarrone, Favara, Mariani, Costantini, Garibbo, Carballo.

Allenatore: Buttu

GENOVA CALCIO: Dondero, Milite, Calcagno, Capotos, Maisano, Gnecchi, Serinelli, Dotto, Parodi, Lupi, Mazzotta.

A disposizione: Turone, Massoui, Lo Vecchio, Calvi, Modou, Lepera, Bruzzone, Pastorino, Boero.

Allenatore: Maisano

Arbitro: Tanzella di La Spezia

Assistenti: Roscelli di Chiavari e Trajanovski di Novi Ligure