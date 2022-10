Calcio, Albenga. Il Rivasamba si impunta: "Niente posticipo? Non accettiamo l'ingresso gratuito degli ingauni"

Il presidente bianconero, Simone Marinelli, aveva dichiarato nell'immediato post partita di Albenga - Genova Calcio, la volontà di ribadire l'ingresso gratuito per i possessori della "tessera sostenitori" anche per la trasferta in casa del Rivasamba.

Un accordo che però non ha trovato compimento, come annunciato ieri dallo stesso sodalizio ingauno, a causa della mancata disponibilità palesata dai catafratti.

"L’A.S.D. Albenga 1928, comunica a tutti i titolari della “Tessera Sostenitore” che, nonostante la volontà del presidente Simone Marinelli di voler consentire, anche questa settimana, l’ingresso gratuito allo stadio per i titolari della tessera che domenica 16 ottobre si recheranno a Sestri Levante per assistere alla partita, non è possibile mantenere l’impegno in quanto la società ospitante ha espresso la non disponibilità per l’iniziativa.

La società, con il presidente in prima persona, si scusa per l’inconveniente con tutti i tifosi titolari della tessera che saranno presenti allo stadio."

Un comunicato a cui ha replicato a poche ore di distanza il Rivasamba, sottolineando come il diniego sia arrivato a causa del rifiuto al posticipo dell'incontro alle ore 17.00.

"Tralasciando argomentazioni sull' operato della Federazione che ha inserito molte partite in contemporanea con la Serie D dove milita l US Sestri Levante - si legge nella nota levantina - come in questa domenica 16/10/2022.

La Società Rivasamba ha rifiutato la "tessera del tifoso" (che inizialmente aveva accettato) in quanto il Presidente della società Albenga ha rifiutato la richiesta di posticipo alle ore 17.00.Detta richiesta era stata dettata unicamente per garantire la presenza delle forze dell' ordine che devono presenziare all' incontro, essendo l' Eccellenza un campionato di interesse Nazionale.Non è nella natura della nostra società entrare in polemica con squadre avversarie ma doveroso essere sempre chiari e spiegare le ns motivazioni".