Calcio, il Savona agguanta il pari in dieci uomini: la punizione di Quintavalle regala un punto prezioso contro il Multedo

SAVONA - MULTEDO 1-1 (82' Quintavalle - 41' Vignon)

TRIPLICE FISCHIO FINALE: 1-1 TRA SAVONA E MULTEDO. A Vignon risponde Quintavalle, gli striscioni strappano un pari pesante in inferiorità numerica e mantengono l'imbattibil

93' ancora Fancellu tenta la conclusione da fuori, non c'è precisione nel suo destro

90' Savona vicino al clamoroso 2-1, Fancellu di testa mette in mezzo il pallone che nessun compagno di reparto riesce a toccare. Cinque di recupero

88' Perucchio da fuori impatta male la sfera, Barbara lascia sfilare sul fondo

84' Di Roccia per Sofia, si copre Frumento per difendere un pareggio che fino a pochi istanti fa sembrava impossibile

82' QUINTAVALLEEEE! IL PAREGGIO DEL SAVONA! Sinistro velenoso che buca la porta genovese, insperato 1-1 da parte degli striscioni!

81' Quintavalle porta a casa una punizione dal vertice dei sedici metri, lo stesso capitano pronto a battere

77' il Multedo ora ha la strada spianata, ci prova nuovamente Morelli, pallone impattato con la punta che termina fuori di poco

75' SAVONA IN DIECI UOMINI, ROSSO DIRETTO A PORTA, QUALCHE PAROLINA DI TROPPO AL DIRETTORE DI GARA. Entra il secondo portiere Barbara, fuori Esposito

73' giallo a capitan Quintavalle per proteste

72' torna dalla bandierina il Multedo, che prova a chiudere la gara con sporadici affondi verso l'area avversaria

71' Sofia in diagonale calcia troppo frettolosamente sciupando una potenziale occasione da rete, ancora venti più recupero da giocare

65' Frumento inserisce Dalipi e Brazzino, fuori Lanzarotti e Moscino

64' ci prova Cavallaro dalla lunga distanza, tentativo senza pretese che si perde alto

62' Vignon trova il palo esterno col mancino, vicino alla doppietta il giocatore granata, bravo a liberarsi di Marrapodi prima di calciare verso la porta

58' Pondaco mette in mezzo un altro pallone forte e teso che Parodi raccoglie in presa bassa, i calci piazzati sembrano essere l'arma principale degli striscioni per cercare di impensierire un Multedo che continua a controllare il match senza eccessivi patemi

57' Morelli di potenza, rasoterra troppo angolato che termina la sua corsa oltre la linea bianca. Porta rimetterà dal fondo

56' Lanzarotti in ritardo su Giulianino, altra punizione dai venticinque metri a favore dei granata

55' la principale novità di questa ripresa è la posizione di capitan Quintavalle, alzato sulla linea d'attacco insieme a Sofia per dare maggior fisicità al reparto avanzato

52' questa volta una chance su palla inattiva ce l'ha il Savona, Quintavalle costringe Parodi alla deviazione in angolo. Cerca di scuotersi la squadra di Frumento dopo un primo tempo troppo timido

50' due punizioni nel giro di pochi secondi a favore dei genovesi, entrambe le conclusioni non creano problemi agli striscioni

46' subito in campo Marrapodi al posto di Brema nel Savona

SECONDO TEMPO

Si va al riposo con il Multedo avanti 1-0 sul Savona, decide al momento il gol di Vignon

45'+2' pallone calciato sul secondo palo dove si genera una mischia da cui esce fuori una semplice rimessa dal fondo a favore del Multedo.

45'+1' chiude in avanti la squadra di Frumento, con Pondaco che porta a casa una sorta di corner corto che lo stesso numero undici si appresta a battere

42' è un gol nel complesso meritato per quanto visto in campo fin qui, striscioni sotto ritmo e molto farraginosi in fase offensiva

41' VIGNON, 1-0 MULTEDO. Zampata da pochi passi del giocatore granata sul corner battuto da Morelli, genovesi avanti al "Santuario"

34' Morelli va direttamente in porta, ma la mira è completamente sbagliata e il pallone termina quasi all'altezza della bandierina

33' Fancellu commette fallo su Schiano al limite del lato corto dell'area savonese, altra chance per la squadra di Bazzigalupi

31' striscioni poco brillanti dalla metà campo in su, le punte non riescono a rendersi pericolose dalle parti di Parodi, tanti errori di passaggio e Multedo che sembra prendere campo

30' che occasione per i genovesi: Morelli prima e Testi subito dopo non centrano lo specchio praticamente a tu per tu con Porta, graziato il Savona in questa occasione

28' Quintavalle non impatta bene la sfera sul rinvio di Parodi, sfera che giunge sui piedi di Schiano, che calcia però malamente sciupando una buona chance

26' risponde il Multedo con il tentativo sempre su palla inattiva da parte di Morelli, facile e centrale per Porta

24' punizione dalla trequarti a favore del Savona, cross di Pondaco nel cuore dei sedici metri, Bellicchi allontana di testa

15' il capitano biancoblu tenta fortuna da distanza impossibile, sinistro che termina direttamente sul fondo

10' Quintavalle scatena la corsa di Esposito sulla corsia mancina, palla arretrata per Pondaco che ciabatta la conclusione spedendo fuori da buona posizione

7' primo tiro da parte dei genovesi con il numero dieci Morelli, esterno da fuori che si spegne un metro a lato della porta

6' poco da segnalare in queste prime battute, squadre che si studiano senza alzare particolarmente i ritmi

1' si parte! Savona in divisa biancoblu, completo granata per il Multedo

PRIMO TEMPO

Formazioni:

SAVONA: Porta, Fancellu, Esposito, Moscino, Apicella, Quintavalle, Lanzarotti, Cavallaro, Sofia, Brema, Pondaco

A disposizione : Barbara, Fontana, Marrapodi, Di Roccia, Brazzino, Dalipi

Allenatore : Frumento

MULTEDO: Parodi, Sciandra, Perucchio, Giulianino, Bellicchi, Cilione, Vignon, Vargiu, Morelli, Testi, Schiano

A disposizione : Manzoni, Chirivino, Mukaj, Rossini, Degl'Innocenti, Vargas, Girone, Di Maria, Tortoricci