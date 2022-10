Calcio. Eccellenza: le prove di fuga dell'Albenga passano dalla trasferta di Rivasamba, Cairese e Finale ospiti di Taggia e Genova Calcio

Chi ha coniato l'espressione "corto muso" in questo periodo sta collezionando figuracce in giro per l'Italia e per l'Europa, ma non si può certo dire la stessa cosa per l'Albenga di mister Buttu, protagonista fin qui di un campionato esaltante nonostante tutte le vittorie siano state ottenute con il minimo scarto.

Sei i successi conquistati da Radu e compagni, sei come i punti di vantaggio sulla Cairese, prima inseguitrice degli ingauni: una distanza che potrebbe ampliarsi, ridursi o restare invariata dopo le gare della 7^ giornata, che nel pomeriggio metteranno di fronte ai bianconeri l'ostico Rivasamba (ore 15.00), con i valbormidesi impegnati sempre in trasferta in quel di Taggia.

Trasferta a Cornigliano per il Finale di mister Ferraro, atteso dalla sfida contro la Genova Calcio; per ciò che riguarda Imperia e Lavagnese, due delle pretendenti al salto di categoria, il calendario propone ai nerazzurri la sfida in quel di Rapallo, mentre i bianconeri ospiteranno al "Riboli" la Forza E Coraggio.

Ecco tutto il programma nel dettaglio